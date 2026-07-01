Inglaterra – RD Congo: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver en directo por televisión y online el partido del Mundial 2026

Inglaterra se ha plantado en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y tendrá que enfrentarse a la República del Congo en un choque que no va a ser nada fácil para los de Thomas Tuchel, aunque son claramente favoritos, ya no solo para plantarse en los octavos de final, sino para pelear por la Copa del Mundo. Eso sí, en el torneo ya se ha visto que puede ocurrir de todo y es por ello que los ingleses tendrán que estar centrados y acertados para sacar el triunfo. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Estadio de Atlanta.

Inglaterra – RD Congo de dieciseisavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Inglaterra y la de la República del Congo se enfrentarán en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Será el Estadio de Atlanta el que acoja este choque en el que los ingleses son claramente favoritos, pero el combinado africano ya ha demostrado ser un conjunto rocoso que no va a ser fácil de superar. Es por ello que los Three Lions esperan que Jude Bellingham y Harry Kane estén acertados. La FIFA ha programado este apasionante encuentro para el miércoles 1 de julio y el horario establecido fue el de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Inglaterra vs RD Congo del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se jueguen en la Copa del Mundo fue Dazn. Este Inglaterra – RD Congo correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través del canal que tiene Dazn en diferentes operadores como Movistar+, lo que significa que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Esta plataforma ofrece su app, que se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, para todos aquellos que quieran ver el choque en streaming y en vivo online, así como su página web para acceder a ella con un ordenador.

En la web de OKDIARIO vas a encontrar diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda en esta vibrante Copa del Mundo en la que tenemos a un enviado especial. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra – RD Congo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y cuando se escuche el pitido final en el Estadio de Atlanta publicaremos la crónica del encuentro.

Dónde escuchar por radio en directo el Inglaterra – RD Congo del Mundial 2026

Los hinchas que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la Copa del Mundo tienen que saber que van a poder escuchar gratis por la radio todo lo que suceda en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio de Atlanta. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Inglaterra – RD Congo para contar todo lo que suceda sobre el verde.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Inglaterra – RD Congo?

El Estadio de Atlanta, ubicado en la ciudad del mismo nombre, en Georgia, será el escenario donde se jugará este vibrante Inglaterra – RD Congo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este campo se inauguró en 2017 y tiene capacidad para acoger a 71.000 espectadores, siendo uno de los recintos deportivos más llamativos que son sede de esta emocionante Copa del Mundo.

La FIFA ha escogido a Adham Mohammad Tumah Makhadmeh para que arbitre este partidazo Inglaterra – RD Congo que cayó en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este colegiado nació en Jordania, ahora mismo tiene 39 años y se convirtió en internacional en 2013.