La dramática situación con el ébola con la que lidia la plantilla de RD Congo

La situación con el ébola en la República Democrática del Congo es crítica y muy dramática, con más de 200 fallecidos confirmados y casi 1.000 infectados por un brote que preocupa y mucho en la zona de África central. Mientras, la plantilla de su selección, disputa un Mundial histórico para su nación, con un primer resultado ante Portugal que sorprendió a todo el mundo del fútbol.

La OMS ha alertado en las últimas horas sobre la crítica situación en la República Democrática del Congo, donde 75 trabajadores de la salud se han contagiado de ébola y 17 han muerto. El brote, declarado emergencia internacional, ya supera los 900 contagios y las 230 muertes debido a su rápida expansión geográfica.

La crisis del ébola en el Congo es dramática. Mientras, en otro lado del mundo, en Estados Unidos, un grupo de futbolistas profesionales intenta aislarse para hacer feliz con la pelota en los pies a su país. Pero es complicado. Tienen familia y amigos en un país que está sufriendo una ola pandémica muy crítica con una enfermedad mortal.

El fútbol busca cerrar las heridas en el Congo

Pero el fútbol todo lo puede y la selección de RD Congo se ha propuesto hacer historia en este Mundial. De hecho, solamente con su debut, ya lo han hecho. Yoane Wissa anotó el pasado miércoles el primer gol de su selección en un Mundial. Y lo hizo ante la Portugal de los Cristiano, Vitinha o Bernardo Silva. Y logrando, además, un empate milagroso ante una de las favoritas en este torneo.

Desde 1974 no jugaba un Mundial la República Democrática del Congo. 42 años después, esta selección africana está haciendo historia en un momento muy complicado para su país. Sanitariamente, el Congo sufre. En la televisión, mientras hay partido, la nación sonríe durante unos minutos. La situación es tremenda.

La selección de RD Congo lleva aislada, primero en Bélgica, antes de viajar a Estados Unidos, desde el pasado 20 de mayo. El brote de ébola les obligó a ello para poder disputar este Mundial 2026. Ahora están decididos a romper todas las barreras. El empate ante Portugal solamente ha sido el principio y el pase de ronda es una posibilidad muy real.

El ébola golpea al Congo

La epidemia en el Congo ya afecta a 33 zonas sanitarias en las provincias orientales de Ituri -epicentro del brote y que concentra la mayoría de casos y muertes-, Kivu del Norte y Kivu del Sur. El jefe de la cartera sanitaria afirmó que «todos los días se registran casos» en estas zonas, donde los centros de tratamiento médico albergan a 383 pacientes en aislamiento y dieron de alta a 78 pacientes en total.

La epidemia se ha propagado a Uganda, donde se han detectado 19 contagios hasta ahora, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos. El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

La OMS considera que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como «emergencia de salud pública de importancia internacional».