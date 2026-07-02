Ladrones al descubierto en Mallorca: cazados robando descaradamente comida y bebida de un súper

Se creían que se irían de rositas, pero todos sus movimientos estaban siendo meticulosamente registrados. Las cámaras de seguridad de un supermercado Carrefour Express, ubicado en el municipio mallorquín de Marratxí, han cazado in fraganti a varios clientes mientras robaban numerosos objetos de los lineales. Los implicados aprovecharon la aparente ausencia de personal en las cajas para perpetrar los hurtos, sin sospechar que los dispositivos de vigilancia grababan cada uno de sus pasos en alta definición.

Las imágenes, que se han distribuido en dos grabaciones distintas, muestran con asombrosa claridad los diferentes modus operandi utilizados por los infractores para sustraer los productos. Lejos de actuar con disimulo, los vídeos del comercio dejan al descubierto cómo se cometieron ambos delitos a plena luz del día, evidenciando una total sensación de impunidad por parte de los autores.

En el primer fragmento audiovisual, las protagonistas son dos mujeres que recorren los pasillos del establecimiento de forma aparentemente normal. Sin embargo, en un momento dado, ambas se aproximan de manera estratégica a un estante y a una de las neveras del local.

Actuando de forma perfectamente coordinada para vigilar el entorno, comienzan a coger varios artículos de valor y los introducen directamente en una bolsa grande que llevaban consigo, abandonando el lugar sin abonar nada.

Por su parte, el segundo vídeo exhibe una táctica diferente empleada por dos jóvenes. Las cámaras registran cómo seleccionan diversos productos de las estanterías en actitud sospechosa. En lugar de utilizar la cesta de la compra reglamentaria, proceden a ocultar la mercancía rápidamente entre sus ropas antes de dirigirse con paso firme hacia la salida del local.

«Entre quesos, fuets y jamón serrano, perfectamente se habrán llevado más de 100 euros», explica a este periódico una de las responsables del establecimiento haciendo alusión a uno de los dos robos.

La dirección del establecimiento ya ha puesto el material gráfico a disposición de las autoridades para facilitar la identificación de los sospechosos.