Imágenes de peleas de niños y adolescentes en Palma: patadas, puñetazos y tirones de pelo en plena calle

La cuenta privada de Instagram dedicada a recopilar y difundir peleas de menores en Palma no frena su actividad. Pese a estar bajo el foco de la Policía Nacional, este perfil anónimo ha vuelto a publicar nuevos episodios de violencia en plena vía pública protagonizados por jóvenes y adolescentes.

En las imágenes que ofrece OKBALEARES se aprecia a chicos y chicas agrediéndose mutuamente: tirones de pelo, forcejeos, puñetazos y patadas se suceden a plena luz del día. Todo ello ante la atenta mirada de un grupo de compañeros que jalona la escena, actuando como público y alentando las agresiones.

Para fomentar aún más la interacción y el morbo entre sus seguidores, la propia cuenta suele acompañar estos vídeos con encuestas interactivas. En ellas, se invita abiertamente a los usuarios a votar y decidir quién consideran que ha sido el «ganador» de la contienda, convirtiendo los episodios de violencia real en un perturbador espectáculo digital.

Tal y como ya informó en exclusiva este periódico, el perfil funciona en modo privado y solo permite el acceso previa solicitud, una circunstancia que, lejos de reducir la preocupación, ha incrementado la alarma entre los investigadores. Todo apunta a que el administrador de la cuenta podría ser también un menor de edad. De hecho, en la descripción del perfil aparece un mensaje en el que se pide expresamente a los usuarios que no denuncien la cuenta ni a Instagram ni a la Policía.

Sin embargo, una vez dentro, el contenido es muy distinto. En el apartado de historias destacadas y publicaciones temporales aparecen únicamente vídeos de peleas grabadas en distintos puntos de Palma: a las puertas de colegios, en parques públicos, en zonas deportivas y en plena vía pública. Las imágenes muestran agresiones entre menores, empujones, puñetazos y persecuciones, mientras otros jóvenes observan, animan o graban con sus teléfonos móviles.

Fuentes conocedoras del caso explican que algunos vídeos son de una dureza considerable y que en varias grabaciones los protagonistas no son solo adolescentes, sino también niños y niñas de edades muy tempranas. Esa circunstancia ha elevado la preocupación de los investigadores, que consideran especialmente grave la difusión de imágenes de menores implicados en actos violentos sin ningún tipo de control.

Los vídeos comenzaron a circular hace semanas entre grupos de jóvenes y, finalmente, varios de ellos fueron entregados a la Policía Nacional. La investigación ha quedado en manos del Grupo de Delitos Tecnológicos, que trabaja para identificar al responsable de la cuenta y determinar si existe una posible responsabilidad penal relacionada con la difusión de imágenes de menores y la eventual incitación a la violencia.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la alerta no surgió inicialmente en el ámbito policial, sino en el deportivo. Varios clubes de distintas localidades de Baleares detectaron el problema después de que algunos alumnos mostraran los vídeos a sus monitores y entrenadores durante los entrenamientos.

Fueron precisamente esos responsables deportivos quienes, alarmados por el contenido y por la normalización de la violencia que reflejaban las imágenes, decidieron activar el mecanismo de denuncia y poner los hechos en conocimiento de las autoridades. «Se llevaron las manos a la cabeza», explica una fuente cercana al caso, que subraya que muchos entrenadores no podían creer que existiera una cuenta dedicada únicamente a coleccionar peleas entre menores como si se tratara de un entretenimiento.

Los investigadores tratan de averiguar desde cuando lleva activo este perfil, y si, además de difundir las peleas, también las organiza, promueve o incentiva de alguna manera. No se descarta que algunos enfrentamientos hayan sido grabados con la intención expresa de subirlos posteriormente a la cuenta para ganar notoriedad entre otros menores.