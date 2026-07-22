La izquierda exige al alcalde de Palma paralizar la reforma de Gesa tras fomentar su degradación durante ocho años

La izquierda exige al alcalde de Palma, Jaime Martínez, paralizar la reforma de Gesa tras fomentar su degradación ocho años durante las dos pasadas legislaturas, donde no movieron un dedo para recuperar y rehabilitar un edificio municipal de 10 plantas sobre rasante que lleva 15 años cerrado.

Ahora, cuando por fin hay un anteproyecto sobre la mesa adjudicado por el Ayuntamiento presidido por el alcalde Martínez, y que lleva la firma de Cruz y Ortiz Arquitectos, los separatistas de Més y los socialistas exigirán en el último pleno ordinario del curso político que se celebrará el jueves 30 de julio su paralización.

El objetivo: abrir a estas alturas un supuesto proceso de participación ciudadana, una maniobra para dilatar sine die la recuperación de este edificio catalogado y cuya recuperación es clave en la nueva fachada marítima de la capital balear.

Para ello, los socialistas defenderán en el pleno al equipo de gobierno a abandonar la política de los hechos consumados y hacer una pausa antes de consolidar definitivamente el proyecto presentado de Gesa, abriendo un proceso real de participación con el objetivo de alcanzar el consenso necesario para que esta transformación responda a las necesidades de Palma.

Durante las dos pasadas legislaturas, el ex alcalde, José Hila, en momento alguno hizo esta consulta, entre otras cuestiones, porque no tenía proyecto alguno para recuperar un edificio catalogado y protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y que no tuvo reparo alguno a que avanzara su degradación.

Ahora, en la oposición, el PSOE asegura que el hecho de que el actual equipo de gobierno haya basado su acción en grandes concursos de ideas «no puede hipotecar el futuro de Palma, ni debería condicionar decisiones que marcarán la ciudad de las próximas décadas de espaldas a la ciudadanía».

“Los concursos de ideas han sido la excusa que ha encontrado el alcalde para renunciar al debate público, a la escucha, al diálogo, a la participación y la búsqueda de consensos para las que deberían ser las grandes transformaciones de la ciudad. La existencia de un concurso de ideas y de una propuesta ganadora no debería impedir la posibilidad de contrastarla con la ciudadanía”.

Y es que, según los socialistas, la ciudadanía (a la que ellos jamás consultaron en nada durante las dos pasadas legislaturas ante la escasez de iniciativas de calado) «no ha sido invitada a participar en una reflexión compartida sobre qué necesidades debe satisfacer este ámbito, ni qué papel debe jugar dentro de modelo de ciudad que queremos construir».

“Lejos de promover un debate abierto sobre sus usos, el gobierno del PP ha vuelto a optar por un modelo de decisión vertical, en el que el proyecto arquitectónico y la mercantilización de Palma se imponen antes que el proyecto de ciudad y el interés general”»

En la misma línea, los separatistas de Més, socios de gobierno y ahora en la oposición en el Ayuntamiento de Palma, defenderán una moción en la misma dirección en la que manifiestan su oposición al proyecto ganador del concurso de ideas para el edificio de Gesa y su entorno, porque consideran que «no da una respuesta que respete los valores patrimoniales, ambientales, paisajísticos y sociales que caracterizan este espacio estratégico de la ciudad”.

Los independentistas de Palma, aún dirigidos por la portavoz municipal Neus Truyol, han estado marcados por «una clara falta de participación ciudadana».

«Las principales decisiones se han conocido a través de los medios de comunicación y no mediante un proceso de diálogo con los barrios y entidades. Palma todavía está a tiempo de rectificar e impulsar un proyecto que haga del gran parque litoral, de la preservación del patrimonio de Gesa y de los usos comunitarios los verdaderos protagonistas de ese espacio estratégico de la ciudad», concluyen los separatistas de Més.