La precandidata socialista al Govern se suma encantada al bulo de los separatistas sobre la desprotección de Es Trenc

La precandidata socialista al Govern y actual secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, se suma encantada al bulo de los separatistas de Més per Mallorca sobre la imaginaria desprotección medioambiental de Es Trenc pese a que el Ejecutivo de Marga Prohens del PP lo ha negado por activa y por pasiva.

Dispuesta a agarrarse a cualquier pancarta que le dé visibilidad entre los militantes socialistas de Baleares, entre los que no tiene tirón alguno, Rosario Sánchez, ha anunciado que participará en una concentración convocada por entidades afines a los independentistas de Més, para el próximo 5 de julio, y se ha comprometido a «revertir las políticas depredadoras del PP», ha asegurado Sánchez, que ha iniciado su campaña para las primarias de su formación sin haber sido estas aún convocadas.

Con la agenda despejada de deberes en un cargo público por el que los contribuyentes le pagan 120.000 euros anuales, la también vicesecretaria general del PSOE balear, a la sombra siempre de Francina Armengol y digitada por la presidenta del Congreso para tomar su relevo como candidata en las autonómicas de 2027, ha invitado a la ciudadanía a participar en la concentración para mostrar su rechazo a la reforma legislativa aprobada recientemente por el Parlament que afecta a este parque natural.

Sánchez sigue así la estela del líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que la semana pasada montaba un alarmante bulo sobre unas supuestas intenciones de Prohens de desproteger la playa más conocida de Mallorca, algo que el Govern ha descartado al igual que la apertura de nuevos chiringuitos, quioscos, hamacas y sombrillas.

Pero lejos de rectificar, Sánchez se ha unido al bulo separatista para intentar rascar algún voto descarriado de los separatistas, y en un comunicado ha recordado que en anteriores ocasiones la ciudadanía ya ha conseguido «poner freno» a las pretensiones del PP de «urbanizar las zonas más preciadas» del archipiélago.

«Ahora, Prohens y el PP vuelven a poner es Trenc en el punto de mira de los especuladores. No lo podemos permitir. Lo paramos dos veces y lo haremos una tercera. Esta sociedad planta cara», ha subrayado Sánchez.

Los socialistas, por otro lado, han reclamado recuperar la «reversión» de la modificación normativa que permitirá «más superficie de chiringuitos de playa y una ocupación más elevada de las playas».

La diputada del PSOE balear Mercedes Garrido, que tras 19 años viviendo de la política aspira a continuar en las listas socialistas en las próximas elecciones, ha afirmado que el PP actual «es el más destructor de todos los PP conocidos, por encima de Cañellas, de Matas y de Bauzá», dado que «actúan a escondidas».

«Mientras Prohens habla de contención y de luchar contra la saturación, sus hechos la contradicen. Luchar contra la saturación no es permitir que se pongan más del doble de meses en los chiringuitos, ni que se amplíe la ocupación de la playa», ha subrayado.