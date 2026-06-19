Los separatistas de Més crean un bulo sobre Es Trenc para amenazar a Prohens con sacar a la gente a la calle

A los separatistas de Més les importan bien poco las incontables ocasiones en las que Marga Prohens y el PP han negado tener intenciones de desproteger la emblemática playa de Es Trenc. Ahora que se acerca la precampaña electoral, el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha montado un alarmante bulo sobre unas supuestas intenciones de Prohens de desproteger la playa más conocida de Mallorca y que está precisamente en el municipio de la presidenta del Govern. Con esta excusa, Apesteguía azuza a los mallorquines para que salgan a la calle contra Prohens.

El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha advertido de los efectos «perniciosos» que la ley ómnibus empezará a tener tras su publicación el pasado sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

El ecosoberanista, en la rueda de prensa posterior a la última Junta de Portavoces, puso el foco en la posibilidad de que el Consell de Govern, vía decreto ley, pueda modificar la protección del parque natural de Es Trenc sin necesidad de pasar por la Cámara autonómica.

«Prohens dice que no va a desproteger Es Trenc y eso es tomar a la gente por tontos», asegura Apesteguía haciendo una lectura rocambolesca de una enmienda que lo único que fija es que se pueden hacer modificaciones vía decreto. El líder de los separatistas da por hecho que eso significa que el PP tiene planeados cambios sustanciales en la protección de Es Trenc. Algo que el Partido Popular no deja de desmentir.

Y todo esto cuando en ninguna de las 127 páginas que ocupa la ley ómnibus en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) se nombra desprotección alguna en la playa de Es Trenc.

Y a partir de aquí, la amenaza: «No permitiremos que toquen Es Trenc. No lo permitiremos. Y no sólo no lo permitiremos nosotros. La sociedad mallorquina no permitirá que toquen Es Trenc».

«Es Trenc es una línea roja que no les dejaremos cruzar. No permitiremos que toquen Es Trenc, la sociedad mallorquina no lo permitirá. Nos acordamos perfectamente de cuando intentaron hacer un macrohotel en Sa Ràpita, conocemos sus intenciones y sus relaciones con ciertos intereses económicos», ha subrayado.

Estas palabras ya tienen respuesta de Marga Prohens, quien ha negado que se vaya a rebajar la protección de Es Trenc a través de la ley de aceleración de proyectos estratégicos y ha calificado de «bulos» de los «ecologistas intermitentes» las insinuaciones al respecto.