Leyenda del tenis mundial

Roger Federer (44 años): «El miedo a perder nunca desaparece, pero aprendí a usarlo como motivación, no como una carga»

Roger Federer es una de las grandes del tenis mundial y un ejemplo para muchos

Siempre hubo una filosofía a la hora de enfrentar todos los torneos y partidos

"El miedo a perder nunca desaparece, pero aprendí a usarlo como motivación, no como una carga"

Roger Federer, en su entrada a la Rod Laver Arena.
Roger Federer, en su entrada a la Rod Laver Arena. (Getty)

Roger Federer es una de las grandes leyendas del tenis mundial, y detrás de sus 20 títulos de Grand Slam siempre hubo una filosofía a la hora de enfrentar todos los torneos y partidos. «El miedo a perder nunca desaparece, pero aprendí a usarlo como motivación, no como una carga», confesó el suizo en una de sus reflexiones más sinceras sobre la presión que supone competir al máximo nivel. A sus 44 años, ya retirado de las pistas desde 2022, Federer sigue siendo una referencia dentro y fuera del deporte, y sus palabras vuelven a poner el foco en una realidad que afecta incluso a los mejores: el éxito no elimina el miedo, simplemente enseña a convivir con él.

Durante más de dos décadas, Federer fue el rival al que todos querían vencer. Su elegancia sobre la pista hacía pensar en muchas ocasiones que todo le resultaba sencillo, pero la realidad era muy distinta. El propio ex tenista ha explicado en diferentes entrevistas que antes de cada partido seguía sintiendo nervios e incertidumbre, aunque ocupara el número uno del mundo o levantara trofeos de manera habitual. «El miedo a perder nunca desaparece, pero aprendí a usarlo como motivación, no como una carga», resume una forma de entender el deporte que le hizo ser competitivo durante tantos años.

Este discurso cobró todavía más fuerza durante el emotivo mensaje que pronunció en la ceremonia de graduación de Dartmouth College en 2024. Allí sorprendió al explicar que a pesar de haber ganado cerca del 80 % de sus partidos como profesional sólo consiguió el 54% de los puntos disputados durante toda su carrera. Con ese dato quiso demostrar que incluso los campeones pasan más tiempo gestionando pequeños fracasos de lo que muchos imaginan. «La perfección es imposible», aseguraba queriendo que los jóvenes entendieran que perder forma parte del camino hacia el éxito.

La rivalidad con Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray también contribuyó a moldear ese carácter. Competir contra algunos de los mejores tenistas de todos los tiempos obligó a Federer a reinventarse constantemente y a aceptar que las derrotas eran inevitables. En lugar de convertirlas en un peso, aprendió a analizarlas y utilizarlas como combustible para seguir creciendo. Esa mentalidad fue una de las claves que le permitió mantenerse en la élite durante más de veinte años.

Otra de las reflexiones más conocidas de Federer llegó cuando explicó qué significaba realmente el éxito después de tantos años en la élite. «No puedes ganar siempre. Tienes que aprender a perder. Es la única forma de mejorar», afirmó el suizo, dejando claro que las derrotas fueron tan importantes en su carrera como los títulos. Esa capacidad para aceptar los tropiezos sin perder la perspectiva le permitió regresar una y otra vez a lo más alto del tenis mundial, incluso después de lesiones o temporadas complicadas.

«Siempre intenté disfrutar del camino, porque la carrera de un deportista pasa muy rápido», aseguró en otra de sus recordadas declaraciones. Y otra de sus frases más repetidas resume perfectamente su manera de entender el deporte y la vida: «Lo que haces fuera de la pista es tan importante como lo que haces dentro de ella». Aunque ya no compite profesionalmente, Federer continúa siendo una figura muy influyente en el deporte. Sus reflexiones suelen trascender el tenis porque hablan de cuestiones universales como la disciplina, la resiliencia o la capacidad para afrontar la incertidumbre.

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