Roger Federer (44 años): «El miedo a perder nunca desaparece, pero aprendí a usarlo como motivación, no como una carga»

Este discurso cobró todavía más fuerza durante el emotivo mensaje que pronunció en la ceremonia de graduación de Dartmouth College en 2024. Allí sorprendió al explicar que a pesar de haber ganado cerca del 80 % de sus partidos como profesional sólo consiguió el 54% de los puntos disputados durante toda su carrera. Con ese dato quiso demostrar que incluso los campeones pasan más tiempo gestionando pequeños fracasos de lo que muchos imaginan. «La perfección es imposible», aseguraba queriendo que los jóvenes entendieran que perder forma parte del camino hacia el éxito.

La rivalidad con Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray también contribuyó a moldear ese carácter. Competir contra algunos de los mejores tenistas de todos los tiempos obligó a Federer a reinventarse constantemente y a aceptar que las derrotas eran inevitables. En lugar de convertirlas en un peso, aprendió a analizarlas y utilizarlas como combustible para seguir creciendo. Esa mentalidad fue una de las claves que le permitió mantenerse en la élite durante más de veinte años.

Otra de las reflexiones más conocidas de Federer llegó cuando explicó qué significaba realmente el éxito después de tantos años en la élite. «No puedes ganar siempre. Tienes que aprender a perder. Es la única forma de mejorar», afirmó el suizo, dejando claro que las derrotas fueron tan importantes en su carrera como los títulos. Esa capacidad para aceptar los tropiezos sin perder la perspectiva le permitió regresar una y otra vez a lo más alto del tenis mundial, incluso después de lesiones o temporadas complicadas.