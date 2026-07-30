Roger Federer (44 años): «El miedo a perder nunca desaparece, pero aprendí a usarlo como motivación, no como una carga»
Roger Federer es una de las grandes del tenis mundial y un ejemplo para muchos
Siempre hubo una filosofía a la hora de enfrentar todos los torneos y partidos
"El miedo a perder nunca desaparece, pero aprendí a usarlo como motivación, no como una carga"
Roger Federer es una de las grandes leyendas del tenis mundial, y detrás de sus 20 títulos de Grand Slam siempre hubo una filosofía a la hora de enfrentar todos los torneos y partidos. «El miedo a perder nunca desaparece, pero aprendí a usarlo como motivación, no como una carga», confesó el suizo en una de sus reflexiones más sinceras sobre la presión que supone competir al máximo nivel. A sus 44 años, ya retirado de las pistas desde 2022, Federer sigue siendo una referencia dentro y fuera del deporte, y sus palabras vuelven a poner el foco en una realidad que afecta incluso a los mejores: el éxito no elimina el miedo, simplemente enseña a convivir con él.
Durante más de dos décadas, Federer fue el rival al que todos querían vencer. Su elegancia sobre la pista hacía pensar en muchas ocasiones que todo le resultaba sencillo, pero la realidad era muy distinta. El propio ex tenista ha explicado en diferentes entrevistas que antes de cada partido seguía sintiendo nervios e incertidumbre, aunque ocupara el número uno del mundo o levantara trofeos de manera habitual. «El miedo a perder nunca desaparece, pero aprendí a usarlo como motivación, no como una carga», resume una forma de entender el deporte que le hizo ser competitivo durante tantos años.
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