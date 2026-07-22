Supermulta de 10.000 euros en Ibiza por abandonar a Yoda, un Golden Retriever de tres años que ya ha sido adoptado

Supermulta de 10.000 euros en Ibiza por abandonar a un perro que ya ha sido dado en adopción. Es el caso de Yoda, un macho mestizo de Golden Retriever de tres años que fue encontrado en un aparcamiento de la ciudad de Ibiza y trasladado al Centro de Protección Animal de Sa Coma el 12 de junio de 2025.

Al no poder localizar a la persona titular del microchip, se tuvo que realizar la correspondiente notificación de animal abandonado y se inició el procedimiento administrativo sancionador. Yoda permaneció en el centro hasta que encontró una nueva familia.

El Ayuntamiento ha iniciado y notificado un nuevo expediente sancionador por abandono animal, que conlleva una multa de 10.000,01 euros, reforzando así su compromiso con la protección y el bienestar de los animales.

El 3 de julio de 2025 fue adoptado por una familia del Reino Unido que ya convivía con tres perros de pequeño tamaño y buscaba incorporar a un perro de mayor tamaño que fuera compatible con ellos.

Antes de formalizar la adopción, se realizó una prueba de compatibilidad entre los animales, que resultó ser un éxito. Tras ello, Yoda emprendió un largo viaje en barco y posteriormente, en coche hasta llegar a su nuevo hogar, donde comenzó una nueva vida junto a su familia.

El Ayuntamiento quiere aprovechar el Día Mundial del Perro para poner el foco en la importancia de la tenencia responsable de animales, y recordar que abandonar un animal, además de ser moralmente reprochable, tiene consecuencias graves y puede ser sancionado.

Al mismo tiempo, el Consistorio recuerda que aquellas personas que, por las circunstancias que sean, no puedan seguir haciéndose cargo de un animal, pueden realizar una renuncia, formal y legal, en el Centro de Protección Animal de Sa Coma, evitando así una situación de abandono.

Perseguir el abandono

En este sentido, el consistorio destaca que esta actuación, junto a las desarrolladas en los últimos años, supone un cambio importante en la política municipal de protección animal, que “pasa del relato al hecho” y reafirma su voluntad de perseguir las conductas de abandono y avanzar en la concienciación ciudadana sobre la responsabilidad que implica convivir con un animal.

El Ayuntamiento continúa trabajando para acercar el Centro de Protección Animal de Sa Coma a toda la ciudadanía y dar a conocer a los perros que se encuentran allí a la espera de encontrar una familia. El centro es un espacio abierto a la ciudadanía y, además, se utilizan las redes sociales municipales para difundir los animales que buscan una adopción responsable.

Durante esta legislatura, el Ayuntamiento ha duplicado el presupuesto destinado al bienestar animal, con el objetivo de continuar mejorando las instalaciones y servicios del Centro de Protección Animal y desarrollar también diferentes actuaciones y espacios en la ciudad destinados a la concienciación y sensibilización de la ciudadanía.