Nueve razas de perros que se encariñan profundamente con sus dueños, según los veterinarios

Los perros generan fuertes vínculos con sus dueños, volviéndose miembros considerados parte de la familia. Sin embargo, hay algunas razas que son más apegadas emocionalmente y cariñosas que otras.

Los veterinarios y expertos en el comportamiento animal han concluido que estas razas cuentan con cierta predisposición a buscar el contacto humano de forma constante. El reflejo de este cariño que sienten por sus dueños se traduce en una lealtad incondicional y en el constante seguimiento de su dueño.

Golden retriever

El primero de las nueve razas que más se encariñan con sus dueños es el golden retriever. Considerado uno de los perros más empáticos del mundo, que tienen gran capacidad para percibir el estado emocional de forma humana. Esta raza busca interactuar físicamente de forma constante mediante caricias y juegos.

Labrador retriever

Esta raza destaca por su memoria emocional y un apego devoto hacia su núcleo cercano. Uno de sus rasgos clave es que es sumamente equilibrado, cooperativo y obediente. Disfruta enormemente de los abrazos y de la compañía activa en espacios abiertos.

Pastor alemán

Raza que en películas como Soy leyenda hemos podido ver la fidelidad que muestra a sus dueños. Desarrolla una fidelidad extrema y un fuerte instinto de protección hacia los suyos. Esto le permite crear un nexo de confianza tan cerrado que daría la vida por su círculo cercano.

Braco húngaro

Es apodado por los profesionales veterinarios como el «perro velcro». Esto se debe a que busca estar apegado a su dueño en todo momento. No tolera bien la distancia física prolongada respecto a su cuidador principal.

Chihuahua

Tiende a centrar su amor y devoción en una única persona del hogar. Es una raza que tiende a una personalidad celosa y protectora de su humano favorito. Exige ser el centro de atención y descansar plácidamente en el regazo.

Cavalier King Charles

Criado para ser el compañero de apoyo emocional definitivo. Es un animal muy dulce, pacífico y carente de agresividad. Su felicidad se basa en permanecer cerca de sus dueños durante el mayor tiempo posible.

Boxer

Esta raza suele tener una relación muy profunda con los más pequeños de la casa. Perro por excelencia para el acompañamiento y protección de niños, mantiene su espíritu alegre de cachorro durante gran parte de su vida.

Bichón maltés

Estudios científicos respaldan su alta dependencia y necesidad de interacción diaria. Es el perro faldero clásico que sigue los pasos de su dueño. Odia pasar tiempo en ausencia de sus dueños y le encanta estar pegado a sus seres queridos.

Perro salchicha (teckel)

Aunque por fuera es de carácter valiente, es sumamente apegado en casa. Elige a un miembro de la familia como su «líder» inseparable. Le fascina dormir tapado bajo las mantas o recostado encima de las piernas de su dueño.