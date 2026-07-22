Pérez Llorca declara la fecha del atentado de ETA en Muchamiel como ‘Día de las Víctimas del Terrorismo’

El 16 de septiembre de 1991, la banda terrorista ETA situó un coche bomba en pleno casco urbano de la localidad de Muchamiel, en Alicante. El objetivo era la residencia que habitaban los guardias civiles destinados al puesto y sus familias. La Policía Local consideró que el vehículo se encontraba abandonado. Pero, finalmente, el coche estalló. Y dos agentes de esa misma policía local y el civil que transportaba el automóvil fallecieron. El de Muchamiel está considerado como el más mortífero atentado perpetrado por ETA en la provincia de Alicante entre 1974 y 2004.

A partir de este año, esa fecha no quedará en el olvido. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que a partir de ahora, ese 16 de septiembre será el considerado como el Día de las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad Valenciana, tal como reivindicaban las asociaciones de víctimas con las que Pérez Llorca se ha reunido este martes en el Palacio de la Generalitat, en Valencia.

Pérez Llorca ha mantenido este martes un encuentro con representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana (AVTCV), Fundación Manuel Broseta y Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT). Un acto en el que el presidente de la Generalitat Valenciana ha estado acompañado por la consellera de Justicia, Nuria Martínez.

Con esta decisión, la Comunidad Valenciana se convierte en la tercera autonomía de España en declarar un día propio y expresamente dedicado al homenaje y recuerdo de las víctimas del terrorismo. Algo que ya hacen la Comunidad de Madrid y el País Vasco.

El propio Pérez Llorca ha recordado que la elección del 16 de septiembre tiene un significado simbólico, ya que, como se ha dicho, coincide con el atentado perpetrado por la banda terrorista ETA en la localidad de Muchamiel, en Alicante, en 1991. La acción terrorista con más víctimas mortales cometida en la Comunidad Valenciana.

Pérez Llorca ha mostrado el respaldo «total y absoluto» del Consell a todas las víctimas del terrorismo, ya que, según ha destacado: «Son un referente ético y faro moral para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».