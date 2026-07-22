La reacción de Kase.O al ver a Borja Iglesias cantar una de sus canciones en la celebración del Mundial

La celebración del título mundialista en la plaza de Cibeles, uno de los instantes que más rápido corrió por las redes sociales tuvo como protagonista a Borja Iglesias. El delantero del Celta, último jugador en subir al escenario según el orden de dorsales, sorprendió al público al coger el micrófono y recitar de memoria buena parte de Cantando, uno de los temas más recordados por los fans del grupo de rap Violadores del Verso, ante miles de aficionados y sus propios compañeros de selección. La actuación no dejó indiferente a nadie. Nico Williams reaccionó con evidente sorpresa mientras el delantero encadenaba varias estrofas del tema, y el propio Borja Iglesias llegó a preguntar entre risas «¿sigo?» antes de que el presentador diera paso al siguiente momento del evento. El vídeo se viralizó con rapidez y acabó llegando hasta el propio autor de la canción, Kase.O.

El rapero aragonés no esperó demasiado para responder públicamente. Compartió el vídeo del momento en sus redes sociales junto a un mensaje dirigido al futbolista: «Me has ganado». La publicación se ha viralizado rápidamente La relación entre Borja Iglesias y Kase.O no es nueva. Cuando el delantero fichó por el Real Zaragoza en 2017, una de sus primeras peticiones al club fue poder conocer al rapero, uno de sus referentes musicales desde siempre. De aquel encuentro nació una amistad que se ha mantenido con el paso de los años: Kase.O llegó a regalarle una camiseta personalizada de Rapsolo con el número 99 y la inscripción ‘Únicos’, en alusión a una de las colaboraciones del grupo. El vínculo se prolongó incluso al terreno musical, ya que Borja Iglesias participó en el videoclip de Ringui dingui, colaboración de Kase.O con SFDK.

¿Quiénes son Violadores del Verso? La historia del grupo detrás de la canción

Para entender la dimensión del gesto de Borja Iglesias conviene repasar la trayectoria de Violadores del Verso, considerado por muchos el grupo más influyente de la historia del rap en español. Nacido en Zaragoza a finales de los años 80, el proyecto surgió de la fusión de dos formaciones previas de la escena underground aragonesa: Bufank, con R de Rumba y Sho-Hai, y Gangsta Squad, donde se encontraba el cantante Lírico. A ellos se sumó un joven Javier Ibarra, más conocido como Kase.O, ya entonces conocido en el mundo del freestyle.

El cuarteto —Kase.O, Lírico, Sho-Hai y R de Rumba— debutó oficialmente en 1999 con el álbum Genios, un disco que revolucionó el panorama del rap nacional y que, junto con Vivir para contarlo (2006), continúa apareciendo en la práctica totalidad de listas de mejores discos del género en español. Precisamente en Vivir para contarlo se incluye Cantando, la canción que Borja Iglesias eligió para su momento en Cibeles.

El grupo hizo historia al convertirse, junto a SFDK, en una de las únicas formaciones de rap español en lograr un disco de oro, y en 2007 se alzaron con el premio al Mejor Artista Español en los MTV Europe Music Awards. Su legado ha trascendido la música para convertirse en un fenómeno cultural, con una influencia que sigue notándose hoy en nuevas generaciones de raperos y aficionados al género.

Un guiño que ha acercado a nuevo público a Violadores del verso

La elección de Borja Iglesias no fue casual: cada jugador pudo escoger la música con la que quería subir al escenario, y el delantero apostó por un tema que forma parte de sus gustos desde hace años. Su actuación ha servido para acercar a un público más joven una de las canciones más representativas del rap español, treinta años después del nacimiento del grupo que la escribió.

En el siguiente vídeo podrás escuchar la canción Cantando, de Violadores del verso, al completo: