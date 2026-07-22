Stop al invierno demográfico en Baleares: los nacimientos aumentan un 1,4% en los primeros cinco meses de 2026 y se rompe así con la tendencia a la baja que se venía observando en el archipiélago, que de hecho cerró 2025 con un descenso de la natalidad del 2,56% en comparación con el año anterior.

Baste indicar que, en general, si nos atenemos a las estadísticas de este último lustro tras la pandemia de covid de 2020, la natalidad en Baleares ha sufrido una tendencia a la baja con una caída anual media del -2 % al -5 %, a excepción de un breve repunte que tuvo lugar en 2024, donde excepcionalmente los nacimientos subieron un 3,7 %.

Por ahora, este año en las Islas se han registrado en concreto un total de 3.467 nacimientos entre enero y mayo de 2026, un 1,4% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en el archipiélago se produjeron en el quinto mes del año un total de 718 alumbramientos. De los nacidos en mayo, 341 fueron niñas, y 377, niños. De los 718 nacimientos, la mayoría (222) corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años; de 35 a 39 años (209) y de 25 a 29 años (147).

En cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 27 del 2026, se contabilizaron en Baleares 4.936 fallecimientos, un 2,5% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 161 personas en las Islas.

Hay que recordar que ya en el primer trimestre del año la población de Baleares creció un 0,13% y alcanzó los 1,26 millones de personas. De ellos, algo más de 985.000 son españoles (78,09%) y 276.468 son extranjeros (21,91%).

En todo caso, en comparación con abril de 2025, la población extranjera creció más del doble (+1,81%) que la española (+0,58%).

Por islas, Mallorca alcanzó a 1 de abril de 2026 los 979.565 habitantes; Ibiza los 167.144; Menorca los 102.961, y Formentera registró en el primer trimestre del año 11.924 habitantes.