Chus Mateo: «Aday Mara estaba deseando representar a España»

Chus Mateo ofreció este miércoles la lista de 15 jugadores que representarán a España en la próxima ventana FIBA, en la que jugará contra Portugal y Grecia en el inicio de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 los días 28 y 31 de agosto. El seleccionador español explicó la presencia de Aday Mara, que por primera vez jugará con la Absoluta y podrá hacerlo en su ciudad natal, Zaragoza.

«Esta gente ha demostrado que se siente útil. Si algo hace bien Aday es tocar el balón. Sin poner el foco absolutamente en él, porque va a ser uno más, va a ser importante. Siempre que tiene el balón en las manos, pasa algo bueno. Correr, ya correrá», comentó sobre el pívot zaragozano, que tendrá la oportunidad de debutar con la Absoluta en su ciudad natal.

Chus habló sobre ello: «Él estaba con un compromiso extraordinario por representar al equipo nacional y su baloncesto. Estaba deseándolo. Muchas veces en petit comité me decía que ha disfrutado muchísimo las veces que ha estado con sus compañeros en la selección. Estaba deseoso de repetir y que sea en Zaragoza ha pesado. También estoy seguro de que ha pesado en el sí de Oklahoma. Ha sido un factor. Estoy convencido de que vamos a llenar ese pabellón el próximo día, aunque sea finales de agosto. Hay mucha gente en Zaragoza con ganas de ver a la selección y el debut de Aday. Ojalá lo haga con buen pie».

«Hay un trabajo detrás con sus franquicias para que sea posible. Realmente, hemos estado hablando con ellos, sin molestarles demasiado durante esta liga de verano que han tenido. Teníamos el compromiso previo de que ellos querían representar al baloncesto de su país. Hugo (González) nos aseguró que quería estar en agosto. Tiene un compromiso muy fuerte», afirmó sobre el logro de convocar a los cinco jugadores que estarán en la NBA la próxima temporada.

«Siempre vamos a tener muy presentes a los jóvenes que ahora están en la liga de verano tratando de hacerse sitio. Los que vienen van a representarnos en un futuro inmediato. Seguimos estando en contacto con sus equipos y sus franquicias. Todo han sido facilidades. Siempre hay ciertas dudas porque son jugadores nuevos. Por parte de las franquicias hay total facilidad», explicó.

«Los jugadores han dicho que sí desde el primer momento. Me da gusto ver a los jugadores con esas ganas de hacerse grandes. Les he visto con un descaro que viene bien a estas alturas para ilusionarnos a todos. Son jugadores que no tienen miedo de hacerse grandes. Tendremos que aprender juntos con lo que nos puedan enseñar otros jugadores.

«No sólo quiero centrar el foco en los jóvenes. La mezcla y la paciencia que tenemos en todo, en formar un grupo cohesionado con química y que todo el mundo quiera pertenecer, nos va a ayudar a conseguir resultados futuros. Ojalá lo corroboremos metiéndonos en el Mundial», aventuró.