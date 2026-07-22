Chus Mateo convoca a los cinco NBA y Juancho Hernangómez regresa a una lista de España

Chus Mateo ha convocado a los cinco jugadores españoles de la NBA para la próxima ventana FIBA en la que España se enfrentará a Portugal y Grecia en los dos primeros partidos de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 (28 y 31 de agosto). El seleccionador ha convencido a todos los ‘americanos’ y esto supondrá el debut de Aday Mara y Baba Miller con la Absoluta, así como el regreso de Santi Aldama y Sergio de Larrea (ausentes desde el pasado Eurobasket) y la segunda presencia consecutiva de Hugo González, quien brilló en su regreso a la selección española en los compromisos frente a Dinamarca y Georgia en julio.

Además de la inclusión en la lista de los cinco NBA, un auténtico éxito, otra de las novedades es la vuelta de Juancho Hernangómez, que no había podido jugar a lo largo de la temporada por su peso en el Panathinaikos. Coincidirá con su hermano mayor, Willy, quien volverá a ser el capitán de una selección potente para enfrentar a las amenazas de los rivales.

Era necesario crear una lista fuerte y distinta a lo que hemos venido viendo durante el año, aunque el listón está alto. Los elegidos por Chus Mateo han conseguido ganar cinco de los seis encuentros de la primera fase de clasificación para el Mundial y esto lleva a España con ventaja sobre sus siguientes oponentes al tramo crucial por meterse en la cita de Qatar 2027.

España recibirá a Portugal en Zaragoza el próximo 28 de agosto, por lo que Aday Mara podría debutar en su ciudad natal, y visitará a Grecia, presumiblemente con Giannis Antetokounmpo, en el OAKA Arena de Atenas.

Lista de España