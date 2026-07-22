¿Camino de destronar a Julio Iglesias? Marc Anthony se convierte en padre por octava vez

Marc Anthony y Nadia Ferreira ya han sido padres de su segundo hijo en común, una niña a la que han llamado Myla. El artista y la modelo han anunciado a través de redes sociales esta feliz noticia tres años después de su sí, quiero. Precisamente, en el universo 2.0 es habitual que la familia comparta alguno de los momentos más entrañables de sus vidas, como la baby shower que organizaron durante la dulce espera, y, en esta ocasión, no iba a ser menos.

Marc Anthony amplía su familia con Nadia Ferreira

A través de una publicación conjunta en sus respectivos perfiles sociales, el matrimonio ha comunicado la llegada de la pequeña junto a un carrete de imágenes desde el hospital. En estas instantáneas no solo aparece la recién nacida, sino que también es protagonista su primogénito en común, Marco Antonio, que ya aparece ejerciendo de hermano mayor.

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Además, tanto el artista como su mujer también han querido compartir sus primeras palabras tras la llegada de Myla, que significa «amada», «llena de gracia», «milagro» y «querida» y que mantiene la tradición de que los nombres de sus descendientes empiecen por la letra M. «Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes», han escrito en la publicación, que ya acumula medio millón de likes.

Con el nacimiento de Myla, Marc Anthony suma un nuevo capítulo a su extensa familia y se convierte en padre por octava vez. El cantante, que siempre ha presumido de mantener una estrecha relación con sus hijos pese a sus compromisos profesionales, ha formado una de las familias más numerosas del panorama latino.

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Su primera hija es Ariana Muñiz, nacida en 1994, fruto de su relación con la expolicía y actriz Debbie Rosado. Aunque la pareja terminó su romance hace años, ambos mantuvieron una buena relación por el bienestar de la joven. Durante esa misma relación, Marc Anthony también adoptó a Chase Muñiz, hijo biológico de Debbie Rosado. El artista decidió asumir un papel activo en su crianza y siempre lo ha considerado un hijo más.

A finales de los años noventa, el intérprete inició una relación con la ex Miss Universo Dayanara Torres, con quien contrajo matrimonio en el año 2000. De esa unión nacieron sus dos hijos: Cristian Muñiz, en 2001, y Ryan Muñiz, en 2003. Tras varios años de matrimonio, la pareja puso fin a su relación en 2004, aunque ambos han continuado compartiendo la crianza de sus hijos.

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Ese mismo año, Marc Anthony sorprendió al casarse con Jennifer Lopez, con quien protagonizó una de las relaciones más mediáticas de la industria musical. Después de varios años de matrimonio, en 2008 dieron la bienvenida a sus hijos mellizos, Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz. Los jóvenes han crecido bajo el foco mediático, aunque sus padres siempre han intentado proteger su privacidad. Pese a su separación en 2011 y posterior divorcio, Jennifer Lopez y Marc Anthony mantienen una excelente relación, especialmente en todo lo relacionado con la educación de sus hijos.

En 2023, el cantante volvió a convertirse en padre junto a la modelo paraguaya Nadia Ferreira, con quien contrajo matrimonio ese mismo año en una espectacular ceremonia celebrada en Miami. El matrimonio dio la bienvenida a su primer hijo en común, Marco Antonio, cuyo nacimiento coincidió con el Día del Padre, una fecha especialmente significativa para el artista.

Ahora, tres años después de darse el sí, quiero, la pareja celebra la llegada de Myla, la segunda hija que tienen en común y la octava descendiente de Marc Anthony. Además, el nombre elegido mantiene una curiosa tradición familiar, ya que tanto Marco Antonio como Myla comienzan por la letra M, al igual que otros de los hijos del cantante, como Max y Emme.

De esta manera, el artista latino parece estar siguiendo los pasos de Julio Iglesias, que también tiene ocho hijos de diferentes relaciones sentimentales y a una edad avanzada.

Con esta feliz noticia, Marc Anthony y Nadia Ferreira atraviesan uno de los momentos más dulces de su vida personal. A través de sus redes sociales han recibido miles de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de amigos, compañeros de profesión y seguidores de todo el mundo, que han celebrado la llegada de la pequeña Myla y el inicio de esta nueva etapa para la familia.