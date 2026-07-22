El nuevo oasis de la Costa del Sol donde el tiempo parece detenerse (y ya frecuenta la ‘jet set’)

Dormir con vistas al Mediterráneo, desayunar rodeado de naturaleza, pasar la mañana en un spa de 2.000 metros cuadrados y terminar el día en un beach club frente al mar. Esa es la experiencia que propone Oku Andalusia, el nuevo refugio de lujo de la Costa del Sol, un resort que aterriza entre Sotogrande y el Parque Natural de Los Alcornocales con una fórmula que combina bienestar, gastronomía y diseño en un mismo destino.

Más allá de las instalaciones, la cadena quiere posicionarse con un concepto que denomina lujo relajado, una filosofía que apuesta por un diseño cuidado, la conexión con el entorno y experiencias personalizadas. «Para nosotros, el lujo relajado consiste en crear espacios bellos y con alma, donde los huéspedes puedan desconectar por completo y sentirse realmente a gusto», explica Sergio Tamayo, director general de Oku Andalusia.

«Es un lujo sin pretensiones: un diseño excepcional, un servicio atento y experiencias extraordinarias ofrecidas de una manera natural y auténtica»

En un destino tan competitivo como la Costa del Sol, Oku Andalusia busca diferenciarse con una propuesta que va más allá del alojamiento. «Lo que hace único a Oku Andalusia es la amplitud de experiencias que ofrece dentro de un mismo destino», asegura Tamayo.

El huésped puede combinar bienestar, gastronomía, deporte, naturaleza, playa y actividades familiares sin necesidad de salir del resort. «Pueden disfrutar del programa de bienestar en nuestro spa o club deportivo, relajarse en Alma Beach Club, descubrir nuestra oferta gastronómica, compartir tiempo en familia o simplemente descansar junto a una de nuestras piscinas», explica.

La ubicación es otro de sus grandes valores: un enclave donde conviven el Mediterráneo, las playas de Sotogrande y el paisaje protegido del Parque Natural de Los Alcornocales. «Este entorno ofrece una combinación única de playa y naturaleza, difícil de encontrar en cualquier otro lugar de la región», destaca el director general.

Habitaciones con vistas al mar y una villa privada de 600 metros cuadrados

El alojamiento mantiene la esencia estética de Oku: materiales naturales, tonos neutros, texturas cálidas y una elegancia sin excesos. La mayoría de habitaciones cuentan con vistas al Mediterráneo o a los jardines del resort. Entre las opciones destacan las Roof Terrace con terrazas panorámicas, habitaciones con piscina privada y suites de uno o dos dormitorios. La gran joya del hotel es su villa privada de cuatro dormitorios, situada en una colina con vistas ininterrumpidas al mar.

Con 360 metros cuadrados interiores y 250 metros cuadrados exteriores, piscina privada y una espectacular terraza, la villa está pensada para quienes buscan máxima privacidad. «Ofrece la sensación de alojarse en una casa privada, con amplios espacios interiores y exteriores, pero sin renunciar a todos los servicios e instalaciones del hotel», explica Tamayo.

Cinco restaurantes para descubrir Andalucía a través de los sabores

La gastronomía ocupa un lugar protagonista en la experiencia Oku. El resort reúne cinco conceptos gastronómicos diferentes, desde la cocina japonesa de inspiración nikkei hasta los sabores mediterráneos y la tradición andaluza. Teyo, el restaurante insignia de la marca, propone una cocina fusión japonesa inspirada en la cultura nikkei. To Kima ofrece una propuesta más relajada con platos mediterráneos y toques asiáticos, mientras que The Terrace apuesta por una elegante cocina italiana con productos de temporada.

La oferta se completa con La Bodega, un espacio dedicado a los vinos españoles y andaluces, y con Alma Beach Club, la nueva experiencia gastronómica frente al mar. «Bajo la dirección del chef ejecutivo Mark Vaessen, apostamos firmemente por el producto local y de temporada, con ingredientes procedentes de distintos puntos de Andalucía y productos cultivados en nuestros propios huertos», explica Tamayo.

Alma Beach Club: el nuevo refugio frente al Mediterráneo

La gran novedad de esta temporada es Alma Beach Club, un espacio situado a orillas del mar con vistas al Mediterráneo y África como telón de fondo. Con una estética que combina el espíritu de un chiringuito elegante con el concepto de lujo descalzo, Alma ofrecerá una experiencia gastronómica basada en productos frescos del mar y de la tierra, además de música con DJs junto a la piscina y zonas exclusivas para adultos. La carta incluye mariscos preparados a la parrilla, caviar, ternera gallega madurada y productos locales, en un ambiente pensado para disfrutar sin prisas.

Un oasis de ‘wellness’ de 2.000 metros cuadrados

El bienestar es otro de los pilares de Oku Andalusia. Su spa de 2.000 metros cuadrados cuenta con piscina cubierta, circuito termal, sauna, baño de vapor, salas de tratamientos, gimnasio y espacios exteriores dedicados a la meditación y el yoga. «El bienestar está presente en todos los aspectos de la experiencia del huésped», afirma Tamayo. «Lo que realmente nos diferencia es nuestro enfoque personalizado. Un Wellness Concierge ayuda a cada huésped a crear un programa a medida que atiende tanto al bienestar físico como al mental». El programa incluye rituales de sanación, Ayurveda, tratamientos adaptógenos, baños de sonido, reiki y talleres en el huerto del hotel.

El primer Oku pensado para familias

Aunque la marca es conocida por su espíritu sofisticado y adulto, Oku Andalusia incorpora una gran novedad: su primer programa familiar específico. «Creemos que el verdadero lujo para las familias consiste en crear momentos de calidad compartidos, permitiendo al mismo tiempo que cada generación disfrute de las vacaciones a su manera», señala Tamayo.

El resort cuenta con Kids Club, Teen Zone, actividades acuáticas, talleres artesanales, búsquedas del tesoro y experiencias en contacto con el entorno. Todo ello sin renunciar a espacios exclusivos para adultos, como zonas privadas de desayuno, piscinas solo para mayores y áreas de bienestar.