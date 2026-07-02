El complejo paradisíaco en la Costa del Sol que combina bienestar, gastronomía de autor y ocio junto al mar

La Costa del Sol suma una nueva propuesta para quienes buscan combinar gastronomía, bienestar y ocio junto al mar Mediterráneo. Laguna Beach, ubicado en Playa Padrón, en Estepona, inicia una nueva temporada con el objetivo de mantenerse abierto durante todo el año para consolidarse como un punto de encuentro permanente en un enclave único entre Marbella y Sotogrande.

Desde por la mañana es posible disfrutar de su piscina infinita, la gastronomía o las zonas de relax, mientras que por la tarde el ambiente evoluciona hacia cenas frente al mar, música en directo y una programación de ocio adaptada a distintos públicos.

Pero la oferta de Laguna Beach va más allá de sus restaurantes y beach clubs. El complejo incorpora tiendas, aparcamiento, actividades de bienestar como sesiones de yoga y masajes. Todo ello se integra en un proyecto arquitectónico que ha sido reconocido con un Premio Roca de Diseño de Arquitectura Sostenible.

Kai Beach, la gran novedad de la temporada

La incorporación más destacada es Kai Beach, un nuevo concepto de beach club inspirado en la estética y la gastronomía del Sudeste Asiático. La oferta culinaria combina sushi, nigiris, tablas omakase, tartares, carpaccios, platos elaborados en robata y una carta de cócteles donde conviven clásicos internacionales con una cuidada selección de vinos y sakes.

Durante las horas de sol ofrece un ambiente relajado pensado para familias y parejas, incluyendo un espacio infantil donde los más pequeños pueden entretenerse en actividades recreativas. Al atardecer, el espacio cambia su atmósfera para convertirse en un lugar más íntimo, orientado a las cenas y al ocio nocturno frente al mar.

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Sublim Beach Club, un clásico que mantiene su esencia

Otra de las referencias del complejo es Sublim, un beach club que continúa siendo uno de los principales atractivos del recinto. La joya de la corona de este espacio es la piscina infinita a pocos metros de la playa, rodeada de hamacas, camas balinesas y diferentes áreas para tomar el sol y descansar.

La programación diaria de música con DJ, junto con sus instalaciones y su capacidad para acoger grandes celebraciones y eventos privados, convierten este espacio en uno de los más dinámicos del complejo.

Mar de Sazzon, protagonismo para la cocina andaluza

La tercera gran propuesta gastronómica del complejo es Mar de Sazzon, un restaurante que centra su identidad en el producto local y la tradición culinaria española y andaluza.

El establecimiento se organiza en dos ambientes diferenciados. Por un lado, una propuesta de alta cocina con pescados, arroces, fideuás, carnes seleccionadas y recetas típicas del sur. Por otro, un espacio más informal dedicado al tapeo, donde destacan embutidos, quesos, gazpachos, croquetas, ensaladilla de gambas y otras elaboraciones tradicionales.

Salduna, entre olas y buena comida

La última propuesta es Salduna Beach, un elegante restaurante y beach club situado a pie de playa en Benemara. Destaca por su ambiente relajado frente al mar, ideal para disfrutar de platos de autor únicos y exquisitos en plena Costa del Sol.

Su propuesta gastronómica combina cocina mediterránea con toques internacionales, elaborada con productos frescos y de calidad. Además de su restaurante, cuenta con terraza panorámica, zona de hamacas y un atractivo cocktail bar. Es un lugar perfecto tanto para comidas informales como para celebraciones junto al Mediterráneo.

Un referente del ocio de calidad en la Costa del Sol

Con esta renovación en 2024, Laguna Beach busca consolidarse como uno de los principales destinos de ocio y gastronomía del litoral malagueño.

La combinación de restauración de alto nivel, espacios junto al mar, programación cultural, actividades familiares y propuestas de bienestar convierte al complejo en una opción perfecta para disfrutar de la Costa del Sol durante cualquier época del año.