Descubrimos las opiniones de los clientes ‘Gekko’, el restaurante de Bad Bunny en Miami

Bad Bunny no solo domina las listas musicales, también tiene un pie firme en el negocio de la restauración de lujo gracias a Gekko, el exclusivo restaurante steakhouse japonés que abrió en Miami en 2022 junto al empresario David Grutman. Estrellas como Lionel Messi y su mujer Antonella Roccuzzo llegan a pagar 1.200 dólares por un solo corte de carne, repasamos qué opinan realmente los clientes que han pasado por sus mesas y que se han podido permitir esos precios que están al alcance de muy pocos. Además de un lugar para comer, cuando llega la noche el local se convierte en una pista de baile con DJ’s que ponen música hasta altas horas.

Gekko nació en agosto de 2022 en el barrio de Brickell, el distrito financiero de Miami, como fruto de la sociedad entre Bad Bunny y David Grutman, empresario con una larga trayectoria como propietario de restaurantes y discotecas en la ciudad. El propio Bad Bunny explicó a la revista Food & Wine por qué eligió Miami para este proyecto: «La cultura me recuerda a casa. Miami es una ciudad en la que puedo relajarme. Me encanta salir a comer, ver el océano; es simplemente una ciudad increíble».

Un menú de lujo con el wagyu como gran protagonista

El restaurante combina la estética de un steakhouse estadounidense con la cocina japonesa, con el wagyu kobe como una de sus grandes señas de identidad: Gekko es uno de los pocos locales del mundo con permiso para preparar esta variedad de carne japonesa, cuyo corte más exclusivo, el ojo de costilla, alcanza los 1.200 dólares. El nombre del restaurante, que significa «luz de luna» en japonés, se refleja también en su decoración, de tonos oscuros y dorados, diseñada por Rockwell Group para crear una atmósfera nocturna e íntima con capacidad para 185 comensales.

Desde su apertura, Gekko se ha convertido en uno de los restaurantes favoritos de las celebridades que visitan o residen en Miami. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron allí un cumpleaños tras una victoria del Inter de Miami, y por sus mesas han pasado nombres como David Beckham, Eva Longoria, Kim Kardashian, Joe Jonas y Sophie Turner, entre muchos otros.

Qué opinan los clientes: servicio irregular pese al lujo

Las opiniones de los comensales en Tripadvisor están lejos de ser unánimes. Varios clientes destacan tiempos de espera muy superiores a lo reservado: «Mi cita era a las 9 y nos pasaron casi 1 hora después, todo ese tiempo de pie», relata uno de ellos, que sin embargo sí valora positivamente la comida y la atención de un camarero en concreto. Otro cliente fue más tajante tras una cena de trabajo: «La comida es del montón y definitivamente no vale el dinero», lamentó, cargando también contra la gestión del local.

Las quejas se repiten en varias reseñas sobre la política de tiempos del restaurante: «Te dan un límite de una hora y 45 minutos y si no has terminado de comer para entonces, no te dejan pedir ni café ni postre», denuncia otro comensal. Un cliente más relató incluso una respuesta poco profesional por parte de un encargado tras plantear sus quejas, quien llegó a decirles que no eran «de aquí» y que no entendían la cultura gastronómica de Miami.

Entre el glamour y las quejas de siempre

Pese a estas críticas, Gekko mantiene su estatus de local de moda entre turistas y famosos, gracias a su ambiente exclusivo y a la garantía de calidad de su materia prima. El contraste entre el lujo de su propuesta gastronómica y las quejas recurrentes sobre el servicio y los tiempos de espera parece ser, según las opiniones recogidas, el gran punto débil de uno de los restaurantes más comentados del sur de Florida.

El influencer gastronómico Cenando con Pablo pasó por allí en 2024 y quedó satisfecho con muchos platos, aunque también destacó algunos errores imperdonables para un lugar con un precio tan alto. Al final, el madrileño pagó una cuenta de 514 dólares, lo que al cambio son unos 450 euros.