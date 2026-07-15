Quién es Antonela Roccuzzo: su edad, de dónde es, su profesión y cómo conoció a Messi

El próximo domingo, 19 de julio, los espectadores de todo el mundo serán testigos de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un evento deportivo que promete dejarnos muchas emociones. Pues, como es bien sabido, la Selección Española de Fútbol ha sido la primera en clasificarse como finalista. Una situación que ha puesto el nombre de los protagonistas en el foco mediático. Pero, si miramos a otras selecciones, ocurre lo mismo. En la Selección de fútbol de Argentina, el nombre de Messi ha dado mucho de qué hablar durante el torneo. Pero, ¿quién es el gran apoyo del deportista durante la competición? Así se presenta Antonela Roccuzzo, su mujer.

Nacida el 26 de febrero de 1988 en Rosario (Argentina), Antonela Roccuzzo es una modelo e influencer argentina que se ha hecho conocida por su romance con Lionel Messi. Cuando era estudiante, estaba formándose en odontología, pero luego cambió a comunicación social. Sin embargo, no llegó a terminar ninguna de las dos carreras. Pues, su pareja se mudó a Barcelona para formarse deportivamente y ella se mudó con él. Asimismo, durante los últimos años, ha sido embajadora de varias campañas de Unicef. Además, ha sido la imagen de varias marcas publicitarias con las que ha trabajado como modelo. Y es que tiene más de 41 millones de seguidores en Instagram.

¿Cómo conoció Antonela Roccuzzo a Messi?

Tal y como la pareja ha contado en muchas ocasiones, ellos se conocieron siendo unos niños. El primo de Antonela Roccuzzo era compañero de Messi en las categorías infantiles de Newell’s Old Boys, por lo que fue gracias a él que se conocieron. Por aquel entonces, el deportista tenía tan solo nueve años. Pero, ha confesado que siempre le pareció la chica más guapa de todas. Un amor infantil que fue creciendo con el paso de los años.

Sin embargo, con 13 años, Messi tuvo que hacer las maletas para mudarse a España. Y es que ya estaba comenzando a labrar su carrera como futbolista de élite, pero el destino de ambos cambia en el 2005. Antonela Roccuzzo estaba pasando por un momento complicado debido a que había fallecido una amiga suya. Ante ello, el argentino apostó por hacer las maletas e ir a verla. «Fui a Argentina con la excusa de visitar a Lucas, pero era para verla a ella. Ahí nos volvemos a ver, arrancamos la relación y a los 19, 20 años ya nos pusimos de novios», comentó el futbolista en Ciudad Magazine.

Así pues, los primeros años de relación los vivieron en la absoluta intimidad. Pues, el noviazgo no se hizo público hasta el 2009. Actualmente, son padres de tres hijos y llevan casados desde el 2017. Una historia de amor que continúa forjándose y de la que presumen mutuamente. Pues, siempre han dejado claro lo unidos que están. Y es que la argentina, como máximo apoyo de Messi, nunca ha dudado en hacer las maletas para viajar y estar junto a su marido.