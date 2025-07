Coldplay lo vuelve a hacer: Messi y Antonella, pillados por la ‘kiss cam’ en pleno concierto

Coldplay ha visto como su gira por Estados Unidos se ha convertido en lo más comentado en todo el planeta en los últimos días gracias a la pillada de Andy Byron, el que fuera CEO de Astronomer, y su amante (también trabajadora de la empresa). La imagen se hizo viral y ambos están pagando las consecuencias en lo personal y en lo profesional por culpa de la famosa kiss cam. Los últimos en ser cazados en pleno concierto han sido Leo Messi y su mujer Antonella, aunque su reacción ha sido muy distinta, ya que ellos no tenían nada que esconder, pero el público no ha dejado de ovacionar al matrimonio, que pese a ser conocido en todo el planeta, parecía no saber dónde meterse.

Mientras los infieles siguen escondidos y habiendo tenido que renunciar a sus puestos en la empresa en la que se conocieron y rompiendo uno de ellos por completo su vida familiar tras destaparse la infidelidad, el mundo entero sigue pegado a todas las noticias sobre ellos que van saliendo. Unos de los que no dudaron en burlarse de este asunto fueron los hermanos Gallagher, de Oasis, que dejaron claro que en sus conciertos su público no corría peligro. «¿Tenemos algún tortolito en aquí?», preguntó Liam a los asistentes, repitiendo la frase que suele pronunciar Chris Martin en los conciertos de Coldplay cuando llega el momento de la famosa kiss cam. «No os preocupéis, no tenemos ninguna de esas malditas cámaras de Coldplay», así tranquilizó el cantante de Oasis a los espectadores el pasado fin de semana. «No nos importa con quién te estés juntando, o con quién te estás haciendo cosquillas, o con quién te estés metiendo los dedos… No es asunto nuestro», remató.

Los memes y montajes han llenado la red en los últimos días, levantando la expectación cada vez que Chris Martin anuncia el momento de la famosa cámara durante sus conciertos. Este fin de semana el grupo hacía parada en su gira por Miami, donde Leo Messi y su mujer no se quisieron perder el espectáculo.

El jugador del Inter de Miami acudió al Hard Rock Stadium, hogar de los Miami Dolphins y de la Fórmula 1 cuando acude a la ciudad, para disfrutar de uno de los conciertos del año. Allí no pudo evitar ser cazado por la kiss cam junto a su pareja, aunque para ellos no fue ningún trauma.

«Hoy vino a vernos el mejor deportista de todos los tiempos», dijo el cantante de Coldplay mientras le enfocaban. El estadio entero cayó rendido y comenzó a corear el apellido del astro argentino con el famoso «¡Messi, Messi!» El futbolista y Antonella recibieron la ovación sin saber muy bien dónde meterse, especialmente después de todo lo ocurrido durante los últimos días.

Aunque robaron el protagonismo al propio grupo durante parte del concierto, el público esperaba un beso entre ellos para llegar al clímax esperado -hay que recordar que se llama kiss cam por algo-. Pero el gesto entre ambos nunca llegó, aunque ellos no tienen nada que esconder, ya que son uno de los matrimonios más sólidos del panorama de los famosos.