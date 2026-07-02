Prohens pedirá dinero a Pedro Sánchez para enseñar español y catalán a los inmigrantes regularizados

Reacción inmediata del Govern que preside la ‘popular’ Marga Prohens a la intención de Pedro Sánchez de poner sobre la mesa 30 millones de euros para que los inmigrantes ahora regularizados en España aprendan los idiomas cooficiales. En Baleares son el castellano y el catalán. El consejero balear de Educación ha sido muy claro a pregunta de OKBALEARES: «Pasará como siempre, ellos ordenan y nunca pagan. Iré a Madrid a pedir el dinero necesario para que podamos cumplir con la orden que nos manden para que los inmigrantes regularizados puedan aprender español y catalán en nuestro sistema».

«No pagarán. Nunca pagan», ha respondido el conseller balear de Educación, Antoni Vera, cuando OKBALEARES le ha preguntado quién va a pagar las clases de catalán a los inmigrantes recién regularizados, en cumplimiento del programa que anunció este martes Pedro Sánchez.

Según el presidente del Gobierno, «se destinarán casi 30 millones a programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales y el conocimiento de nuestras normas y valores, o un plan para reforzar la prevención de los discursos de odio y dar un mayor apoyo a las víctimas de discriminación».

«Iré a Madrid a solicitar la financiación que nos toque para llevar a cabo este programa, aunque con este Gobierno siempre pasa lo mismo: ellos mandan y nosotros pagamos. Es su interpretación de la cogobernanza», ha respondido Antoni Vera.

No hay rechazo en el conseller a la idea de que los inmigrantes de la regularización exprés aprendan catalán. De hecho, el pasado mes de enero el conseller portavoz del Govern de Prohens, Antoni Costa, sugirió esa misma idea. Otra cuestión es quién paga esa consecuencia de la regularización masiva.

El conseller de Educación ha querido recordar en las últimas horas que Baleares es la Comunidad Autónoma que más alumnos extracomunitarios recibe en sus aulas «a mitad de curso». Es otro de los efectos de la fuerte inmigración a la que están sometidas desde hace varios años las Islas Baleares.