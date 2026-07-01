El granito deja de ser tendencia: el material para encimeras de cocina que triunfará en 2026 por ser más barato, resistente a las manchas y no necesita reformas
El proyecto recoge el uso de paneles ultracompactos, que ofrecen una instalación más limpia, menos mantenimiento y una apariencia visual uniforme
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Las encimeras de granito han sido durante años una de las opciones favoritas para las cocinas gracias a su durabilidad y aspecto natural. Aunque las tendencias para este año 2026 muestran un cambio de preferencias hacia otro tipo de materiales que ofrecen una mayor resistencia a las manchas, un mantenimiento más sencillo y una instalación que permite renovar la cocina sin realizar grandes obras.
La nueva tendencia: el porcelánico
Uno de los materiales que más protagonismo está ganando es el porcelánico de gran formato. Además, los arquitectos y diseñadores destacan su capacidad para imitar acabados como el mármol, la piedra natural o el cemento, al tiempo que ofrece una superficie menos porosa que la de muchas piedras naturales, lo que facilita la limpieza diaria y reduce la absorción de líquidos. Por otro lado, el porcelánico destaca por su resistencia al calor, la humedad y las manchas cuando está correctamente instalado, siendo una gran alternativa cada vez más popular en proyectos de reforma y obra nueva.
La renovación de la construcción
Otra de las razones por las que este material está ganando popularidad es su versatilidad. A su vez, el porcelánico puede instalarse sobre superficies existentes o sustituir sólo una parte de la encimera, evitando obras integrales en la cocina y reduciendo el tiempo y el coste de la renovación. Además, su colocación en superficies continuas menos juntas, mejora la estética y la limpieza.
¿Qué pasa con el granito?
Es una realidad que las nuevas tendencias favorecen materiales más modernos, aunque el granito continua siendo una opción muy valorada por su resistencia y larga vida útil. Los profesionales consideran que sus vetas más marcadas y la necesidad de sellado periódico en ciertos modelos han impulsado la búsqueda de alternativas con menor mantenimiento. Por ello, el porcelánico es uno de los principales candidatos para liderar las tendencias de cocina este año.
Ventajas del porcelánico
Entre los principales beneficios del porcelánico destacan:
- Mayor resistencia a las manchas gracias a su baja porosidad.
- Limpieza sencilla con productos de uso doméstico.
- Amplia variedad de acabados que imitan piedra, mármol o cemento.
- Buena resistencia al calor y la humedad.
- Posibilidad de modernizar la cocina con reformas menos elaboradas.