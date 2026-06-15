Ni mesa de cristal ni de madera: la nueva tendencia que triunfa en los comedores y arrasa este 2026

Las mesas de cristal y de madera llevan años dominando los comedores de todo el mundo. Aunque, las tendencias en interiorismo están evolucionando y una nueva alternativa se pone por encima ganando protagonismo en viviendas modernas, las mesas de microcemento. Este material se utiliza en revestimientos y reformas, convirtiéndose en una de las opciones más demandas para decorar comedores contemporáneos.

La mesa de microcemento

Los expertos en decoración resaltan que el auge del microcemento responde a la búsqueda de espacios más funcionales, minimalistas y fáciles de mantener. Este material ofrece una elevada resistencia al uso diario y una imagen moderna que encaja con las tendencias actuales. Además, las mesas fabricadas con microcemento presentan superficies continuas y sin juntas, aportando más amplitud y sofisticación. El acabado neutro que posee facilita la combinación con diferentes estilos decorativos, hasta conseguir propuestas más cálidas y naturales.

La moda

Los diseñadores de interiores dictan cuáles son las ventajas que explican la popularidad de estas mesas de microcemento, como su gran resistencia a golpes y desgaste, su diseño contemporáneo y minimalista, fácil integración en espacios abiertos, menor mantenimiento que otros materiales tradicionales y los acabados personalizables en diferentes tonos y texturas. Unas características que apuestan por piezas versátiles, duraderas y capaces de adaptarse a diferentes usos sin perder atractivo visual.

Auge de la multifuncionalidad

El reconocimiento de las mesas de microcemento responde a una amplia transformación dentro del diseño de interiores. Los comedores tradicionales enseñan esos espacios abiertos donde cocina, salón y zona de trabajo conviven en un mismo ambiente. Por esto, el mobiliario debe ser práctico y ayudar al mantenimiento de una estética uniforme. Las nuevas construcciones y tendencias trabajan con materiales resistentes que aporten una sensación de amplitud. Así que, el microcemento es uno de los materiales favoritos tanto para revestimientos como para muebles de gran protagonismo como lo son las mesas de comedor, islas de cocina y encimeras.

¿Qué podría ocurrir?

Las mesas de cristal y madera siguen siendo compras muy valoradas, pero las tendencias de 2026 señalan hacia materiales más innovadores y funcionales. La madera se asocia a la calidez y al estilo atemporal. Por el contrario, el cristal aporta ligereza visual. Aunque, el microcemento ofrece un equilibrio entre diseño, resistencia y modernidad, que está conquistando a decoradores y propietarios a la vez. Por ello, esta nueva propuesta seguirá ganando terreno durante los próximos años siendo referencia en decoración de interiores.