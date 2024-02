Un nuevo diseño contemporáneo hace un homenaje a la silla tradicional payesa ibicenca

El diseñador Alban Le Henry rinde un homenaje a Ibiza con un nuevo proyecto que toma como punto de partida la silla payesa ibicenca y que desarrolla en código abierto para permitir que el público sea parte del proceso final de acabado. Con este trabajo, Le Henry aúna la sencillez del proceso artesano y el diseño industrial contemporáneo, para obtener como resultado unas sillas que, al igual que esta tradición balear, serán finalmente ensambladas de acuerdo al gusto y la necesidad de cada persona que las adquiera.

La propuesta se enmarca en el proyecto Something for an Island, de la Fundación Ses Dotze Naus (Ses12naus) en Ibiza, que se traducirá en una exposición en su espacio de creación La Carpintería. La muestra, que tendrá lugar del 8 al 24 de marzo de 2024, pondrá de relieve los procesos de fabricación de las sillas representando toda la cadena de montaje y promoverá la participación del público para dar la forma final personalizada a las piezas.

«Le Henry se ha instalado desde hace un año en Ibiza, donde la silla payesa le ha motivado para investigar y aprender de los artesanos ibicencos la historia, los códigos y los valores de un trabajo que ha sido muy reconocido y que a su vez ha inspirado a grandes fotógrafos», comenta Ángeles Ferragut, Fundadora y Presidenta de Ses12naus. «En sus imágenes se han captado su esencia rústica, su plasticidad, su utilidad y alcance en diferentes espacios», añade.

Para este trabajo, el diseñador aborda sus prototipos `Island´: un sistema de tres sillas y tres banquetas diseñadas con proporciones calibradas meticulosamente y construidas con materiales locales como la madera de pino. En la visión de Le Henry, partiendo de la sencillez, las sillas varían según las necesidades y gustos de cada familia.

Por ello, en su proyecto se integran la tradición, la necesidad de fabricar una silla con los materiales disponibles y el futuro de utilidad que tendrá para quien la haya terminado de construir: una experimentación directa para que el público redescubra valores tales como la esencia de este oficio, la responsabilidad del trabajo bien hecho y la utilidad de lo que se produce.

La idea se plasmará en la exposición en la que representará las distintas fases de la cadena de producción, dando al público los elementos para adquirir las piezas y fabricarlas en sus casas, a través de un kit de materiales y un folleto de instrucciones con el que personalizar la finalización de la silla y presentarlas en la clausura de la muestra.

El diseño de sillas `Island´ en código abierto permite una creación más colaborativa y sostenible, haciendo accesible el diseño a quien lo necesita, derribando barreras entre el fabricante y el usuario. Además, a través de su difusión digital se involucra a audiencias no sólo de Ibiza, sino de todo el mundo a conversar e interactuar, animándoles a producir sus propias sillas personalizadas con materiales locales y compartir con Ses12naus las imágenes del resultado final con el propósito de crear de un archivo digital público.

Alban Le Henry es un diseñador formado en ENSCI (École Nationale Supérieure de Création Industrielle) – Les Ateliers, de París. Tras graduarse en 2001, pasó varios años ayudando a los hermanos Ronan y Erwan Bouroullec, cuyo estudio fue su segunda escuela. A partir de 2007 montó su propio estudio de diseño y aborda desde entonces una amplia variedad de proyectos de mobiliario, escenografía expositiva, productos industriales y objetos para galerías.

La Fundación Ses Dotze Naus nació en 2016 como un programa que fomenta la creación contemporánea en Ibiza a través de residencias artísticas, exposiciones y programas públicos. Impulsa iniciativas que generan nuevos diálogos entre la creación, el patrimonio cultural y natural de Ibiza y sus imaginarios, para generar narrativas inéditas que alimenten nuevas perspectivas, pensamiento crítico e inspiración en residentes y visitantes.