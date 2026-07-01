Colas kilométricas en Lidl a partir de hoy por el enfriador de aire de 65 W de potencia y silencioso que te va a solucionar el verano

El calor que está haciendo estos días no está dando tregua en buena parte de España y, como suele pasar cada verano, el aire acondicionado se convierte en el gran salvavidas. El problema es que no todo el mundo puede, o quiere, tenerlo funcionando durante horas si tenemos en cuenta el gasto que conlleva, de modo que cada vez más gente empieza a mirar soluciones intermedias tal y como es el caso del producto que ahora te presentamos. Un enfriador de aire que está siendo muy comentado y que podemos encontrar en Lidl.

Se trata del enfriador de aire de Lidl de la marca Comfee que puede que sea uno de esos aparatos que no hace milagros, pero sí puede ayudar a sobrellevar determinadas horas del día sin disparar la factura. Un enfriador de aire 3 en 1 que la empresa alemana tiene a la venta en su bazar online por 119,99 euros de modo que es ya uno de sus productos más vendidos este verano, hasta el punto de comenzar a quedarse sin unidades.

Colas kilométricas en Lidl a partir de hoy por su enfriador de aire

Como otros enfriadores de aire en el mercado, este modelo Comfee que vende Lidl, sirve para mejorar la sensación térmica y para ello va moviendo el aire y utilizan agua para generar un efecto más fresco. En la práctica, eso se traduce en que funciona mejor en espacios concretos o en momentos puntuales, por ejemplo por la tarde o antes de dormir. Aun así, para muchas personas puede ser suficiente, sobre todo si lo que se busca es algo más que un ventilador convencional.

Un formato sencillo y sin complicaciones

Una de las ventajas de este modelo es que a diferencia de cualquier aparato de aire acondicionado no es necesaria instalación, ni tubos, ni ventanas que adaptar. Se coloca donde se necesite, se llena el depósito de agua y se pone en marcha. Tiene un depósito de 7 litros, que permite usar la función de enfriamiento durante varias horas sin tener que estar pendiente constantemente. Además, incluye un indicador de nivel, un detalle pequeño pero útil en el día a día y el flujo de aire alcanza los 500 m³/h, una cifra habitual en este tipo de dispositivos y suficiente para mover el aire en una habitación de tamaño medio.

Ajustes que se agradecen en el uso diario

Aquí es donde empieza a ganar puntos. No es un aparato especialmente complejo, pero sí ofrece lo justo para adaptarlo a diferentes situaciones. Cuenta con cuatro niveles de velocidad, lo que permite desde un uso más suave, por ejemplo, mientras ves la televisión, hasta algo más intenso cuando el calor aprieta de verdad.

También incorpora oscilación automática, algo clave para que el aire no se quede fijo en una dirección. Puede parecer un detalle menor, pero marca bastante la diferencia en cómo se reparte el frescor. Y luego está el temporizador de hasta 10 horas. Puede parecer una función más, pero en verano se utiliza mucho: lo dejas programado por la noche y te olvidas.

El tema del ruido, que siempre importa

Uno de los puntos donde Lidl pone el foco es en el funcionamiento silencioso. Incluye un modo pensado para reducir el ruido, algo importante si se va a usar en dormitorios. Según las especificaciones, se mueve en torno a los 64 dB(A), por lo que no estamos ante un aparato que sea completamente silencioso, ninguno en esta categoría lo es, pero sí está dentro de lo razonable. Pero además en uso real, lo habitual es que en velocidades bajas pase bastante desapercibido, mientras que en las más altas se note más, como cualquier ventilador potente.

Diseño en torre y uso cómodo

A nivel estético tampoco se complica demasiado ya que tal y como puedes ver en la foto que te mostramos, es un modelo en formato torre, de unos 105 centímetros de altura, con un diseño bastante estándar en blanco y negro y con unas medidas de 105 x 27 x 34,5 cm que hacen que no ocupe demasiado, y aunque sus 10,5 kilos no lo convierten en un aparato ligero, se puede mover sin excesivo problema dentro de casa. Incluye además mando a distancia, que al final es de esas cosas que parecen secundarias pero se acaban usando todos los días, sobre todo por la noche.

¿Merece la pena?

Depende de lo que se espere de él. Si la idea es la de sustituir un aire acondicionado hay que decir que realmente no juega en esa liga y puede que se te quede algo corto, ahora bien, si lo que estás buscando es poder tener algo que sea mucho más eficaz que un ventilador, con algo más de capacidad para refrescar el ambiente y sin que el consumo se dispare, puede tener sentido y de hecho es algo que recomiendan muchos expertos.

Además no nos podemos olvidar del precio, y es que por 119,99 euros, el enfriador de aire 3 en 1 de la marca Comfee que podemos encontrar en el bazar online de Lidl se convierte en una buena solución para poder combatir el calor este verano, especialmente para pisos que no sean excesivamente grandes o por si quieres ponerlo en tu dormitorio antes de acostarte, o en el salón o en el office. Sin duda una ayuda bastante práctica para hacerlo más llevadero en el día a día.