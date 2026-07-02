Dos jóvenes propinan una tremenda paliza a un turista en plena calle en Benidorm para robarle

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes de origen de 19 y 21 años, uno de origen español y otro rumano, como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia, hurto y lesiones. Los arrestados, tras agredir a un varón en Benidorm, en la vía pública, para robarle la cartera —hecho recogido en el vídeo que ilustra esta información y que circula por las redes sociales—, robaron con violencia el bolso a una mujer, en la misma ciudad, a la que asaltaron por detrás sorpresivamente. Todo ello, según la Policía Nacional. Los dos jóvenes han sido puestos a disposición judicial.

Como se puede ver en el vídeo, la víctima circula cuando uno de los jóvenes llama su atención para, a continuación, comenzar a darle patadas y puñetazos que lo dejan inconsciente, mientras su agresor se marcha en compañía del otro joven. El agredido, tras ser atendido en el hospital público de Villajoyosa, una localidad situada junto a Benidorm, fue dado de alta domiciliaria al no revestir gravedad las lesiones producidas por la paliza que recibió.

Los dos detenidos robaron también el bolso a una mujer en plena calle. Pero, en este caso, según la Policía Nacional, fueron perseguidos por otros viandantes que habían sido alertados por la víctima. Estos últimos consiguieron dar alcance a los ladrones y recuperar el bolso robado. Además, esos mismos viandantes mantuvieron retenidos a los dos chicos hasta la llegada de los agentes.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Benidorm se personaron en el lugar de los hechos y se hicieron cargo de los jóvenes. Además, establecieron la conexión entre los dos hechos en cuanto a su autoría. De modo que pudieron determinar que ambos sucesos habían sido perpetrados por las mismas personas, por lo que procedieron a su detención por los delitos de robo con violencia, hurto y lesiones.