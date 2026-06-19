Un violento marroquí da una paliza a una anciana a la salida de misa en Menorca para robarle las joyas

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella (Menorca) a un hombre de origen marroquí acusado de cometer dos violentos robos contra mujeres octogenarias, a las que atacó para arrebatarles sus pertenencias de oro.

La detención se produjo el pasado martes gracias a la intervención de dos policías fuera de servicio, que reconocieron al sospechoso en la vía pública. Al constatar que se encontraba en busca y captura, alertaron de inmediato al 091, lo que permitió que una patrulla del Grupo de Seguridad Ciudadana acudiera rápidamente al lugar y procediera a su arresto.

Los hechos se remontan a finales de mayo y principios de junio, cuando se registraron dos asaltos con un patrón similar que encendieron las alarmas en la localidad. El presunto autor seleccionaba a mujeres de avanzada edad como víctimas, actuando con extrema violencia.

En el primer caso, el agresor abordó a una anciana en plena calle y, de un fuerte tirón, le arrancó la cadena de oro que llevaba al cuello, provocándole lesiones antes de huir.

El segundo episodio resultó aún más grave. La víctima, otra mujer octogenaria, fue sorprendida cuando entraba en su domicilio tras asistir a misa. El atacante la empujó al interior de la vivienda, la condujo hasta la cocina y, empleando una gran violencia, le sustrajo la cadena, la alianza y varios colgantes de oro. La agresión le causó diversas lesiones físicas.

Tras una investigación llevada a cabo por el Grupo de Policía Judicial, los agentes lograron identificar al sospechoso. Ante la imposibilidad de localizarlo, se dictó una orden de busca y captura.

Finalmente, el individuo fue detenido y acusado de dos delitos de robo con violencia. Este viernes, tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado su ingreso en prisión provisional.