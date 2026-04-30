Crónica de una estafa anunciada: llamada, visita y robo de 10.000 euros a un octogenario en Menorca

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres por un delito de estafa tras engañar a un anciano de más de 80 años y sustraerle más de 10.000 euros mediante suplantación bancaria. La investigación, desarrollada por la Comisaría Local de Maó, en Menorca, se inició a principios de febrero, cuando la víctima recibió una llamada telefónica fraudulenta de una persona que se hizo pasar por empleado de su entidad bancaria.

Durante la conversación, el estafador alertó al octogenario de supuestas anomalías en su cuenta bancaria y le informó de que un técnico acudiría a su domicilio. Horas más tarde, tal y como se había anunciado, un individuo se presentó en la vivienda haciéndose pasar por trabajador del banco. Ya en el interior, solicitó acceso al ordenador con el pretexto de solucionar problemas bancarios falsos.

Durante su estancia, el sospechoso llevó a cabo una maniobra clave: robó la tarjeta SIM del teléfono móvil de la víctima sin que esta se diera cuenta. Este paso permitió a los delincuentes autorizar operaciones bancarias y transferencias al recibir los códigos de verificación en otro dispositivo.

Tras abandonar el domicilio indicando que todo estaba resuelto, los autores iniciaron el fraude. La investigación permitió determinar que el individuo se había desplazado desde la península y realizó una primera extracción de 1.000 euros en un cajero automático del municipio.

Posteriormente, se trasladó a Madrid, donde se reunió con un segundo implicado. Ambos efectuaron reintegros de dinero en diferentes cajeros durante varios días, alcanzando cerca de 9.500 euros adicionales. En total, lograron sustraer más de 10.000 euros al anciano.

Gracias a la labor policial, los agentes lograron identificar a los sospechosos y activar una orden de búsqueda. Finalmente, ambos fueron detenidos en la periferia de Madrid como presuntos autores de una estafa bancaria. La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de fraudes a personas mayores, ya que las entidades bancarias no envían empleados a domicilios ni solicitan datos personales por teléfono.