Dónde ver el Tour de Francia 2026: canal de televisión para seguir en directo y en vivo online todas las etapas

Este sábado 4 de julio arrancará el Tour de Francia 2026 en nuestro país, ya que las tres primeras etapas transcurrirán por Cataluña. Barcelona, Granollers o Tarragona acogerán a los mejores ciclistas del mundo en el inicio de la 113ª edición de la ronda gala, que terminará, como es habitual, en los Campos Elíseos de París el domingo 26 de julio. Es decir, por delante tendremos un apasionante mes de pura adrenalina con un recorrido espectacular que consta de un total de 3.320,7 kilómetros.

Dónde ver en directo por TV el Tour de Francia 2026

En España habrá dos vías para ver en directo por televisión el Tour de Francia 2026. Una de ellas es la opción de Eurosport, que fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir íntegramente todas las etapas, de principio a fin, que se disputen en la Grande Boucle. Este canal es privado y está disponible en plataformas de pago como pueden ser HBO Max o Movistar+, entre otras, por lo que habrá que tener contratada algunas de ellas para poder disfrutar de esta 113ª edición de la mítica ronda gala.

También habrá una forma de ver gratis y en abierto por televisión en directo lo que ocurra en el Tour de Francia 2026, aunque las carreras no se podrán disfrutar enteras. Y es que, como cada año, RTVE ha adquirido una parte de los derechos de esta histórica competición francesa, por lo que, a través de La1 o Teledeporte, ofrecerán los últimos kilómetros de cada prueba. Esto quiere decir que la parte más interesante de cada prueba se podrá ver en nuestro país por el ente público.

Cómo ver en streaming y en vivo online el Tour de Francia 2026

Hay que tener en cuenta que tanto Eurosport como RTVE tienen disponibles sus aplicaciones a disposición de sus usuarios para que puedan ver en directo en streaming y en vivo online todo lo que suceda en las diferentes etapas del Tour de Francia 2026. Para ello habrá que descargar la app en cuestión en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y disfrutar de lo que ocurra por las carreteras francesas. También se podrá recurrir a la página webs de estos dos medios, pudiendo acceder a ellas con un ordenador de forma fácil y sencilla.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar cada día la mejor información sobre todo lo que suceda en el Tour de Francia 2026. A primera hora del día publicaremos el perfil y el recorrido de la etapa que se celebre unas horas después. Ya por la tarde publicaremos la crónica y la clasificación actualizada, como también compartiremos con nuestros lectores las noticias más destacadas que se produzcan en la ronda francesa, donde prestaremos especial atención a los ciclistas españoles.