Todos los equipos y ciclistas que participarán en el Tour de Francia 2026

La 113.ª edición del Tour de Francia comienza este sábado 4 de julio con la primera etapa que tendrá lugar en las calles de Barcelona. La ronda francesa transcurrirá durante sus tres primeros días en Cataluña antes de llegar a territorio galo, donde se celebrará la carrera más importante del mundo hasta el próximo sábado 24 de julio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los equipos que estarán presentes en el Tour de Francia 2026.

El Tour de Francia comienza este fin de semana con una contrarreloj por equipos que se celebrará este sábado 4 de julio en Barcelona. Esta será la tercera vez en la que la Grande Boucle sale de España después de las salidas celebradas en su día en San Sebastián (1992) y Bilbao (2023). La segunda etapa saldrá de Tarragona con final en Montjuïc y la tercera partirá de Granollers con final en Les Angles. Como suele ser habitual, se celebrarán 20 etapas antes de la fiesta final en los Campos Elíseos el próximo sábado 24 de julio.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard vuelven a ser los grandes favoritos para subirse a lo más alto del podio en París. El ciclista esloveno está ante la oportunidad de sumar su quinto Tour después de las victorias en 2020, 2021, 2024 y 2025. Por su parte, el ciclista danés quiere volver a reinar en 2022 y 2023. Juan Ayuso será el representante español con más opciones en la carrera francesa. Estos son todos los equipos del Tour de Francia.

UAE Team Emirates – XRG

Tadej Pogacar

Isaac del Toro

Tim Wellens

Brandon McNulty

Adam Yates

Florian Vermeersch

Nils Politt

Felix Grobschartner

Team Visma | Lease a Bike

Jonas Vingegaard

Sepp Kuss

Matteo Jorgenson

Victor Campenaerts

Edoardo Affini

Strand Hagenes

Bruno Armirail

Davide Piganzoli

Red Bull – BORA – hansgrohe

Remco Evenepoel

Florian Lipowitz

Jai Hindley

Tim Van Dijke

Nico Denz

Mattia Cattaneo

Jan Tratnik

Maxim Van Gils

Decathlon CMA CGM Team

Paul Seixas

Olav Kooij

Matthew Riccitello

Tiesj Benoot

Daan Hoole

Nicolas Preudhomme

Aurelien Paret-Peintre

Cees Bol.

Lidl – Trek

Juan Ayuso

Mads Pedersen

Mattias Skjelmose

Derek Gee

Mathias Vacek

Quinn Simmons

Carlos Verona

Toms Skujins

Alpecin – Premier Tech

Mathieu van der Poel

Jasper Philipsen

Emiel Vestrynge

Jonas Rickaert

Tim Marsman

Ramses Debruyne

Edward Plackaert

Silvan Dillier

ED Education – EasyPost

Ben Healy

Richard Carapaz

Kasper Asgreen

Alex Baudin

Sean Quinn

Georg Steinhauser

Max Walker

Michael Valgren

Netcompany INEOS

Thymen Arensman

Filippo Ganna

Michal Kwiatkowski

Kévin Vauquelin

Dorian Godon

Bahrain – Victorious

Antonio Tiberi

Lenny Martínez

Matej Mohoric

Phil Bauhaus

Damiano Caruso

Kamil Gradek

Robert Stannard

Vlad van Mechelen

Groupama – FDJ United

Guillaume Martin

Romain Gregoire

Clément Berthet

Lorenzo Germani

Quentin Pacher

Clément Russo

Ewen Costiou

Lotto Intermarché

Arnaud De Lie

Lennert Van Eetvelt

Georg Zimmermann

Huub Artz

Jenno Berckmoes

Liam Slock

Lars Craps

Baptiste Veistroffer

Movistar Team

Cian Uijtdebroeks

Einer Rubio

Pablo Castrillo

Raúl García Pierna

Javier Romo

Nelson Oliveira

Jefferson Cepeda

Michel Hessmann

NSN Cycling Team

Biniam Girmay

Jake Stewart

Lewis Askey

Krists Neilands

Marco Frigo

Matis Louvel

George Bennett

Tom Van Asbroeck

Soudal Quick-Step

Valentin Paret-Peintre

Tim Merlier

Pascal Eenkhoorn

Jasper Struyven

Dylan Van Baarle

Bert Van Lerberghe

Ilan Van Wilder

Louis Vervaeke

Uno-X Mobility

Magnus Cort

Tobias Halland Johannessen

Anders Skaarseth

Soren Warenskjold

Anthon Charmig

Jonas Abrahamsen

Torstein Traeen

Anders Halland Johannessen

Team Jayco AlUla

Michael Matthews

Ben O’Connor

Luke Plapp

Pascal Ackermann

Mauro Schmid

Kelland O’Brien

Felix Engelhardt

Luke Durbridge

XDS Astana Team

Mike Teunissen

Sergio Higuita

Harold Tejada

Max Kanter

Nicolas Vinokurov

Davide Ballerini

Aaron Gate

Simone Velasco

Team Picnic PostNL

Pavel Bittner

Warren Barguil

Frank Van der Broek

Robbe Dhondt

Julius Van den Berg

Niklas Markl

Frits Biesterbos

John Degenkolb

Cofidis

Piet Allegaert

Ion Izafgirre

Alex Aramburu

Jenthe Biermans

Milan Fretin

Alex Kirsch

Hugo Page

Benjamin Thomas

Tudor Pro Cycling Team

Julian Alaphilippe

Matteo Trentin

Michael Storer

Rick Pluimers

Arvid De Kleijn

Marco Haller

Marc Hirschi

Yannis Voisard

TotalEnergies

Jordan Jegat

Alexandre Delettre

Anthony Turgis

Mattéo Vercher

Mathis Le Berre

Nicolas Breuillard

Joris Delbove

Thibault Guernalec

Caja Rural – Seguros RGA

Joel Nicolau

Alex Molenaar

Abel Balderstone

Fernando Gaviria

Sebastian Berwick

Stefano Oldani

Jakub Otruba

José Félix Parra

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team