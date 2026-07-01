Todos los equipos y ciclistas que participarán en el Tour de Francia 2026
Todo lo que debes saber sobre los equipos y ciclistas que participan en el Tour de Francia
La 113.ª edición del Tour de Francia comienza este sábado 4 de julio con la primera etapa que tendrá lugar en las calles de Barcelona. La ronda francesa transcurrirá durante sus tres primeros días en Cataluña antes de llegar a territorio galo, donde se celebrará la carrera más importante del mundo hasta el próximo sábado 24 de julio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los equipos que estarán presentes en el Tour de Francia 2026.
El Tour de Francia comienza este fin de semana con una contrarreloj por equipos que se celebrará este sábado 4 de julio en Barcelona. Esta será la tercera vez en la que la Grande Boucle sale de España después de las salidas celebradas en su día en San Sebastián (1992) y Bilbao (2023). La segunda etapa saldrá de Tarragona con final en Montjuïc y la tercera partirá de Granollers con final en Les Angles. Como suele ser habitual, se celebrarán 20 etapas antes de la fiesta final en los Campos Elíseos el próximo sábado 24 de julio.
Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard vuelven a ser los grandes favoritos para subirse a lo más alto del podio en París. El ciclista esloveno está ante la oportunidad de sumar su quinto Tour después de las victorias en 2020, 2021, 2024 y 2025. Por su parte, el ciclista danés quiere volver a reinar en 2022 y 2023. Juan Ayuso será el representante español con más opciones en la carrera francesa. Estos son todos los equipos del Tour de Francia.
UAE Team Emirates – XRG
- Tadej Pogacar
- Isaac del Toro
- Tim Wellens
- Brandon McNulty
- Adam Yates
- Florian Vermeersch
- Nils Politt
- Felix Grobschartner
Team Visma | Lease a Bike
- Jonas Vingegaard
- Sepp Kuss
- Matteo Jorgenson
- Victor Campenaerts
- Edoardo Affini
- Strand Hagenes
- Bruno Armirail
- Davide Piganzoli
Red Bull – BORA – hansgrohe
- Remco Evenepoel
- Florian Lipowitz
- Jai Hindley
- Tim Van Dijke
- Nico Denz
- Mattia Cattaneo
- Jan Tratnik
- Maxim Van Gils
Decathlon CMA CGM Team
- Paul Seixas
- Olav Kooij
- Matthew Riccitello
- Tiesj Benoot
- Daan Hoole
- Nicolas Preudhomme
- Aurelien Paret-Peintre
- Cees Bol.
Lidl – Trek
- Juan Ayuso
- Mads Pedersen
- Mattias Skjelmose
- Derek Gee
- Mathias Vacek
- Quinn Simmons
- Carlos Verona
- Toms Skujins
Alpecin – Premier Tech
- Mathieu van der Poel
- Jasper Philipsen
- Emiel Vestrynge
- Jonas Rickaert
- Tim Marsman
- Ramses Debruyne
- Edward Plackaert
- Silvan Dillier
ED Education – EasyPost
- Ben Healy
- Richard Carapaz
- Kasper Asgreen
- Alex Baudin
- Sean Quinn
- Georg Steinhauser
- Max Walker
- Michael Valgren
Netcompany INEOS
- Thymen Arensman
- Filippo Ganna
- Michal Kwiatkowski
- Kévin Vauquelin
- Dorian Godon
Bahrain – Victorious
- Antonio Tiberi
- Lenny Martínez
- Matej Mohoric
- Phil Bauhaus
- Damiano Caruso
- Kamil Gradek
- Robert Stannard
- Vlad van Mechelen
Groupama – FDJ United
- Guillaume Martin
- Romain Gregoire
- Clément Berthet
- Lorenzo Germani
- Quentin Pacher
- Clément Russo
- Ewen Costiou
Lotto Intermarché
- Arnaud De Lie
- Lennert Van Eetvelt
- Georg Zimmermann
- Huub Artz
- Jenno Berckmoes
- Liam Slock
- Lars Craps
- Baptiste Veistroffer
Movistar Team
- Cian Uijtdebroeks
- Einer Rubio
- Pablo Castrillo
- Raúl García Pierna
- Javier Romo
- Nelson Oliveira
- Jefferson Cepeda
- Michel Hessmann
NSN Cycling Team
- Biniam Girmay
- Jake Stewart
- Lewis Askey
- Krists Neilands
- Marco Frigo
- Matis Louvel
- George Bennett
- Tom Van Asbroeck
Soudal Quick-Step
- Valentin Paret-Peintre
- Tim Merlier
- Pascal Eenkhoorn
- Jasper Struyven
- Dylan Van Baarle
- Bert Van Lerberghe
- Ilan Van Wilder
- Louis Vervaeke
Uno-X Mobility
- Magnus Cort
- Tobias Halland Johannessen
- Anders Skaarseth
- Soren Warenskjold
- Anthon Charmig
- Jonas Abrahamsen
- Torstein Traeen
- Anders Halland Johannessen
Team Jayco AlUla
- Michael Matthews
- Ben O’Connor
- Luke Plapp
- Pascal Ackermann
- Mauro Schmid
- Kelland O’Brien
- Felix Engelhardt
- Luke Durbridge
XDS Astana Team
- Mike Teunissen
- Sergio Higuita
- Harold Tejada
- Max Kanter
- Nicolas Vinokurov
- Davide Ballerini
- Aaron Gate
- Simone Velasco
Team Picnic PostNL
- Pavel Bittner
- Warren Barguil
- Frank Van der Broek
- Robbe Dhondt
- Julius Van den Berg
- Niklas Markl
- Frits Biesterbos
- John Degenkolb
Cofidis
- Piet Allegaert
- Ion Izafgirre
- Alex Aramburu
- Jenthe Biermans
- Milan Fretin
- Alex Kirsch
- Hugo Page
- Benjamin Thomas
Tudor Pro Cycling Team
- Julian Alaphilippe
- Matteo Trentin
- Michael Storer
- Rick Pluimers
- Arvid De Kleijn
- Marco Haller
- Marc Hirschi
- Yannis Voisard
TotalEnergies
- Jordan Jegat
- Alexandre Delettre
- Anthony Turgis
- Mattéo Vercher
- Mathis Le Berre
- Nicolas Breuillard
- Joris Delbove
- Thibault Guernalec
Caja Rural – Seguros RGA
- Joel Nicolau
- Alex Molenaar
- Abel Balderstone
- Fernando Gaviria
- Sebastian Berwick
- Stefano Oldani
- Jakub Otruba
- José Félix Parra
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
- Tom Pidcock
- Fred Wright
- Quinten Hermans
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