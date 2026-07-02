Se calienta el fichaje de Olise por el Real Madrid: «Cree que ganar la Champions con el Bayern…»

Michael Olise está siendo uno de los mejores futbolistas del Mundial y es el jugador de moda en este momento con el que sueña el Real Madrid. En los últimos días, el nombre del jugador francés ha sido relacionado con el 15 veces campeón de Europa y desde Alemania ya ven más cerca el que sería el fichaje más caro de la historia del fútbol. Desde tierras bávaras han dejado claro que el delantero podría estar pensando en un cambio de aires.

Michael Olise está siendo una de las sensaciones de un Mundial en el que está demostrando un maridaje perfecto con Kylian Mbappé. La sociedad formada por los dos futbolistas está llevando en volandas a una Francia que es la máxima favorita para levantar al cielo de Nueva York la copa del mundo el próximo domingo 19 de julio. Después de una temporada en el Bayern en la que anotó 22 goles y repartió 32 asistencias, el atacante suma otros seis pases de gol en el torneo que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

Sus excelentes actuaciones no están pasando desapercibidas para un Real Madrid que sueña con un galáctico y, después de ver cómo el Atlético rechazaba una oferta de 150 millones por Julián Álvarez, tiene hueco económico para cerrar a una superestrella. Y el fichaje más goloso es de un Michael Olise, que a sus 24 años está considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo y que está tasado en más de 200 millones. Teniendo en cuenta que su contrato con el Bayern finaliza en 2029, la operación podría incluso superar los 222 millones que el PSG pagó en su día por Neymar en el fichaje más caro de la historia del fútbol.

Lo que dicen en Alemania sobre Olise y el Real Madrid

Los rumores sobre un posible fichaje de Olise por el Real Madrid llevan unas semanas pululando en el ambiente y ahora en Alemania han confirmado la mayor: el jugador francés podría estar considerando fichar por otro club, ya que considera que ganar la Champions League con el Bayern es algo más difícil. La bomba la soltó Christian Falk, una de las voces más autorizadas para hablar de fichajes en Alemania y que trabaja en el diario Bild.

El periodista informó en exclusiva en el podcast CFBayern Insider que «la situación de Michael Olise se está volviendo un poco peligrosa para el Bayern de Múnich». «Hay rumores sobre el francés, donde la gente que lo rodea supuestamente dice que él sabe que siempre puede ganar la liga con el FC Bayern, pero ya lo ha hecho, y ahora también tiene la Copa de Alemania en su haber», afirmó y continuó con su argumentación.

«Mientras tanto, ganar la Champions League es quizás un poco más difícil para el Bayern de Múnich. Se rumorea que le gustaría fichar por otro club, y que el Real Madrid es el equipo con el que debería soñar», señaló. «Olise no habla mucho, así que nunca se sabe si los rumores son ciertos. Aun así, quienes hablan de él son supuestamente muy cercanos. Esto podría ser un problema para el Bayern, porque todos saben que los jugadores descontentos no rinden bien», afirmó el respetado periodista, que también dejó claro que «no veo al internacional francés firmando un nuevo contrato con el Bayern en un futuro próximo».