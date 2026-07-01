En Alemania desvelan la atracción de Olise por el Real Madrid y que se ha cansado del Bayern

Se calienta el futuro de Michael Olise. Si hace unos días el jugador del Bayern de Múnich borraba todo rastro del club bávaro de sus redes sociales, ahora uno de los medios deportivos más conocidos de Alemania desvela que el francés habría dado por amortizada su etapa allí y que uno de los clubes que más le atraen es el Real Madrid.

Olise está siendo uno de los jugadores más decisivos del Mundial 2026 con Francia y su química con Kylian Mbappé enamora más si cabe al club blanco, que está pendiente de su situación. Tras cuatro partidos, el atacante acumula cinco asistencias, tres de ellas a la estrella del Real Madrid, datos que lo convierten en el máximo asistente del torneo.

Esta nueva información que ofrece el diario alemán Bild cambia lo que quizá era un no rotundo del Bayern a un podría ser. Según el medio citado, Olise vería poco futuro en Múnich, donde piensa que ya ha hecho todo lo que estaba en su mano y ahora le gustaría dar un paso hacia adelante en su carrera en el fútbol.

El gran objetivo de Olise es ganar la Champions League y cree que el Bayern, en cuestión de plantilla, no le ofrece demasiadas posibilidades. A diferencia de un Real Madrid que, en términos del diario alemán, le despierta bastante atracción. El nombre del francés se llegó a barajar cuando Florentino Pérez aseguró que iba a hacer una oferta de 150 millones de euros por un futbolista.

Los grandes números de Olise

Finalmente fue Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, pero el club no pierde de vista a Olise, más si cabe con el gran Mundial que está firmando. Sus números en su segunda temporada en el Bayern han estado a la altura de cualquier súper estrella: 22 goles y 26 asistencias en 52 partidos.