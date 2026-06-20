El Real Madrid niega cualquier interés por Olise

El Real Madrid ha decidido cortar de raíz las informaciones que le situaban tras los pasos de Michael Olise. El club blanco emitió este sábado un comunicado oficial para desmentir cualquier tipo de contacto con el futbolista del Bayern y poner fin a los rumores surgidos en los últimos días sobre un supuesto interés en el extremo francés.

Desde Valdebebas fueron contundentes. El Real Madrid asegura que «no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno». Un mensaje rotundo con el que la entidad madridista busca zanjar cualquier especulación relacionada con el internacional francés.

No es habitual que el Real Madrid salga públicamente a desmentir informaciones de mercado, por lo que el comunicado ha llamado especialmente la atención. El club ha querido dejar claro que Olise no forma parte de ninguna negociación y que no existe ningún movimiento abierto para intentar incorporarlo.

Además, la entidad presidida por Florentino Pérez aprovechó el comunicado para poner en valor la relación que mantiene con el Bayern. El Real Madrid destacó «la excelente relación institucional» que existe entre ambos clubes y recordó que comparten «una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración».

En el Santiago Bernabéu consideran que este aspecto es especialmente importante. Por ello, lamentaron «la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad» y quisieron remarcar los códigos que históricamente han marcado las relaciones entre dos de los clubes más poderosos del fútbol europeo.

De hecho, el comunicado deja una reflexión que va mucho más allá del caso Olise. El Real Madrid recuerda que tanto la entidad blanca como el Bayern siempre han actuado bajo unos principios de lealtad institucional muy claros. «Cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades», señala el comunicado.

La aparición del nombre de Olise se había producido en pleno proceso de construcción de la plantilla de José Mourinho para la próxima temporada. El Real Madrid sigue trabajando en reforzar el equipo, pero ha querido dejar claro que el futbolista francés no forma parte de sus planes actuales.

Con este comunicado, el club blanco da por cerrado el asunto y lanza un mensaje contundente al mercado: no existe ninguna operación por Michael Olise y cualquier información en sentido contrario, según la versión oficial del Real Madrid, está alejada de la realidad.