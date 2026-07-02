El chófer de un bus de Palma se desmaya tras conducir varias horas con el aire acondicionado averiado

Un chófer de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha sufrido un desmayo en la tarde de este miércoles nada más llegar a las cocheras para retirar el autobús que estaba conduciendo y cuyo aire acondicionado no funcionaba correctamente. Una ambulancia ha acudido al lugar del desplome para reanimarlo. Esta incidencia se ha producido pocos días después de que OKBALEARES anunciara que en los talleres de la EMT se acumulan 100 autocares, la mayoría por problemas con el aire acondicionado.

El desmayo del conductor se ha producido horas después de estar conduciendo un vehículo con problemas con el aire acondicionado. Todo en un día en el que en las horas centrales del día Palma ha alcanzado los 34 grados de temperatura.

Según informan a OKBALEARES compañeros del afectado, el desvanecimiento del chófer se ha producido en el interior de la sala de conductores de la EMT. El conductor acababa de entregar el bus que estaba conduciendo por lo que el problema hubiera sido aún mayor si la situación se hubiera dado con el afectado aún al volante.

Hace exactamente una semana, OKBALEARES desveló que la nave de talleres de reparación de los autobuses de la EMT de Palma tiene un centenar de vehículos parados y la mayoría de ellos presentan el mismo problema: el aire acondicionado no funciona.

La gerencia de la EMT, que confirmó la incidencia en los talleres, lo achaca a «un problema derivado de la antigüedad de la flota actual. Por este motivo, se está priorizando la incorporación al servicio de nuevos autobuses, que son más modernos y ofrecen mejores prestaciones. De hecho, la semana pasada ya llegaron cuatro nuevos autobuses más articulados de 18 metros, de la marca Mercedes».

La renovación de la flota de autobuses es uno de los grandes objetivos del Ayuntamiento de Palma tras comprobarse que la dejadez de los ocho años de gobierno socialista en la capital balear supuso el abandono de los vehículos.