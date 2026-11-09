El País resucita al PSOE tras Urda: le regala siete escaños en plena tragedia y con Puente dimitido

Dos tragedias ferroviarias, 115 muertos, la dimisión del ministro de Transportes y la destitución del presidente de Adif. Para cualquier Gobierno sería un cóctel letal a menos de un mes de unas elecciones generales. Para El País es el escenario ideal para la remontada socialista. La encuesta de 40dB que publica este lunes el diario de Prisa sitúa al PSOE en el 29,9% de los votos y 119 escaños, siete más que en su anterior sondeo de octubre. Un dato que contradice todas las tendencias y que llega justo cuando el electorado socialista atraviesa su momento más bajo.

El salto resulta aún más llamativo si se compara con la propia serie de 40dB. En octubre, la encuesta del diario de Prisa daba al PSOE 112 escaños, con un 28,1% de los votos. Ni siquiera entonces, con el llamado efecto Maricarmen en plena ebullición, los socialistas alcanzaban las cifras que ahora les atribuye. En apenas un mes, y con Urda de por medio, el PSOE gana 1,8 puntos y siete diputados, y vuelve a rozar el 30%, un nivel que en la serie de 40dB no alcanzaba desde 2024.

La explicación que ofrece el periódico es que la resistencia de Ferraz coincide con el desplome de Frente Amplio y Podemos, que caerían al 5% y al 1,2% respectivamente. Es decir, los socialistas estarían absorbiendo el voto de su izquierda justo cuando Ada Colau, candidata de Frente Amplio, había trasladado formalmente a Moncloa la petición de dimisión de Puente. Una tesis difícil de sostener: la encuesta de DATA10 para OKDIARIO, realizada entre el 2 y el 3 de noviembre, detecta exactamente lo contrario, con Frente Amplio subiendo hasta los 14 escaños gracias al voto que se escapa del PSOE.

La distancia entre ambos sondeos es abismal. Mientras 40dB eleva al PSOE a 119 escaños, DATA10 lo hunde hasta los 97, su peor registro desde 2016. Una diferencia de 22 diputados que no se explica por el margen de error. Y que coincide con lo que se manejaba en el propio entorno de Sánchez: como adelantó OKDIARIO, los sondeos que llegaron a Moncloa tras el accidente situaban al PSOE por debajo de los 100 escaños, y fueron precisamente esos datos los que llevaron al presidente a dejar caer a Puente.

La encuesta de El País llega, además, en un momento muy concreto. El PSOE afronta la campaña con un electorado golpeado por la tragedia de Urda, dividido sobre la gestión de su ministro y desmovilizado tras la caída del dirigente que mejor conectaba con sus bases. Puente, el perro de presa del sanchismo, era quien excitaba a la militancia en redes y en el Congreso. Sin él, Ferraz necesita un relato que reactive a los suyos, y nada moviliza más que la sensación de que la remontada es posible.