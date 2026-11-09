Luis Miguel Montero destapa los secretos de ‘Interviú’: de la tapia de Puerto Hurraco al patín acuático para cazar a Suárez

Luis Miguel Montero entró en Interviú en 1992, con 23 años, y no salió hasta 2018. Venía ya curtido en El País y en el diario Ya, pero nada le preparó para su primer día en la redacción: a pocos metros de su mesa, dos fotógrafos se estaban pegando. «No discutiendo, pegándose literalmente», recuerda. Luego pararon y no pasó nada. Era el ambiente de una revista que Antonio Asensio había fundado en mayo de 1976 y que, según Montero, era entonces «una redacción ecléctica» y, en algunos casos, «disparatada».

Ahora, tras su etapa en Interviú y OKDIARIO, y ya en Moncloa.com, Montero ha reconstruido la historia de aquella cabecera en De Lola Flores a los papeles de ETA.

Un editor que no reparaba en gastos

Montero describe a Asensio como «un genio». Su fórmula era invertir para tener lo mejor: viajes al otro lado del mundo para investigar, un mes en Marbella para hacer crónica social o firmas como Camilo José Cela, Manuel Vázquez Montalbán, Emilio Romero o Raúl del Pozo. «Interviú se ha gastado mucho dinero, pero se ha generado también muchísimo dinero», explica. Era lo que hoy los economistas llaman un «producto vaca»: «Va como un crucero y tú vas exprimiéndolo y va dando dinero todo el rato».

Los estudios de mercado que encargaba cada nuevo director arrojaban siempre la misma conclusión: lo que movía al lector era la chica de portada. Detrás venían la investigación, los sucesos y la denuncia social, esos reportajes sobre el alcalde de un pueblo pequeño que expropiaba tierras ilegalmente y que hacían que al día siguiente todo el pueblo comprara la revista. Cuando se intentó cambiar la fórmula con una portada seria dedicada a Marcelino Camacho, el experimento casi cierra la revista.

Puerto Hurraco: tapia, carnés del PSOE y condena

La anécdota más reveladora del libro es la de Pedro Avilés y José Montoro en la matanza de Puerto Hurraco. Avilés fue el único periodista que se atrevió a entrar en el velatorio de las víctimas, pero a la mañana siguiente un cámara de Informe Semanal, el gran competidor de la revista, se coló hasta el fondo de la casa y les arruinó la exclusiva.

Hubo plan B. Los dos periodistas convencieron a la vecina de los Izquierdo para que les dejara subir a una escalera, saltaron la tapia baja del patio y registraron la casa de los asesinos. No encontraron fotos, pero sí el DNI de la madre y unos carnés del PSOE de los hermanos Izquierdo, en el momento en que sus hermanas viajaban en autobús a La Moncloa para pedir a Felipe González que intercediera por ellos como militantes socialistas.

El hijo de la vecina los descubrió y llamó a las autoridades. Antes de que llegara la Guardia Civil, escondieron los carnés bajo una piedra, junto a un árbol. Ante el juez, se negaron a entregar el carrete y solo aceptaron que la Guardia Civil lo revelara para comprobar que no había fotos del interior. Al salir, recuperaron los carnés y los enviaron por correo a la redacción. «En Interviú resolvíamos», resume Montero. Ambos acabaron condenados por allanamiento a varios meses de prisión. Según su relato, cuando el juez llamó al director, Luis Otero, este defendió a sus periodistas y le colgó el teléfono.

¿Todo vale? «Esto es como hacer la quiniela el lunes con el periódico del lunes», responde Montero. No todo vale, admite, y hoy nadie entraría en una casa así, pero sí hay lagunas legales de las que los periodistas se aprovechan a diario. Para los excesos, añade, «siempre está la justicia».

Lola Flores, Marisol, Marta Sánchez y Elsa Pataky

El desnudo de Lola Flores era, en palabras de Montero, «lo que esperaba toda España». La Faraona lo vendió por seis millones de pesetas para pagar la boda de su hija Lolita, aunque no quería que se supiera que había cobrado, y acabó muy enfadada porque la portada publicada no fue la que había pactado. El de Marisol, con fotos de César Lucas pensadas inicialmente para Bernardo Bertolucci, fue el que catapultó la revista. Pero el récord de ventas lo tiene Marta Sánchez.

El caso de Elsa Pataky ilustra el negocio. Una agencia supo en qué hotel de México se alojaba, envió fotógrafos desde Miami y Madrid y vendió las imágenes a Interviú, que las publicó sin su autorización. La actriz demandó y obtuvo, según recuerda Montero, unos 250.000 euros. Pero la revista, insiste, «siempre salía ganando» desde el punto de vista económico.

En desnudos masculinos, solo funcionó el de Jesús Vázquez, que tuvo segunda edición.

Suárez en bañador: «Usted siempre cumple»

La historia favorita del libro es la de Luis Cantero, un periodista que, según Montero, «no sobreviviría» en el periodismo actual. Suárez, que no daba entrevistas a medios españoles, prometió una a los de Interviú si lo encontraban durante sus vacaciones en Baleares, con la condición de no hablar de política. Una pista de Abel Matutes en un bar de pescadores llevó a Cantero y a su fotógrafo hasta una cala al amanecer. Sin forma de llegar al barco, se subieron a un patín acuático con un flotador roto y pedalearon hasta él.

Interceptados por la Guardia Civil, Cantero gritó que eran de Interviú y que el presidente debía cumplir su promesa. Suárez respondió con el eslogan de UCD: «Usted siempre cumple. Venga, para arriba». La revista publicó la foto del presidente en bañador Meyba, riéndose apoyado en la barandilla.

Internet y el cierre

Interviú cerró en 2018 tras 42 años. Montero no ve una única causa, sino una concatenación, con la crisis de 2008 y, sobre todo, la irrupción de internet. Una portada salía el lunes por la mañana y a mediodía ya circulaba escaneada por Twitter y Facebook. «Contra eso es muy difícil luchar».

Tampoco el ritmo del oficio es el mismo. Aquella revista siguió durante años casos como el de los Urquijo o el del Nani. Hoy, dice, «por la mañana tienes un informe de la UCO, por la tarde lo ha dado todo el mundo y pasado ya no se acuerda nadie». El periodismo de antes era más agresivo, y la competencia, «más lícita». ¿Era mejor? «No creo que fuera mejor que lo de ahora. Lo que creo es que era más divertido».