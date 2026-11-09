¿Qué tenistas juegan las ATP Finals 2026? La lista completa y definitiva de los participantes en la Copa de Maestros

La Copa de Maestros espera a su nuevo dueño. Las ATP Finals 2026 ponen el broche a la temporada tenística, que se cierra con los ocho mejores tenistas del año, a los que se suma Rafa Jódar –noveno– por la ausencia del vigente campeón, un Jannick Sinner que no entra por lesión. Serán, por tanto, dos los españoles que buscarán el título, puesto que Carlos Alcaraz parte como segundo cabeza de serie, tras el actual número uno del mundo, Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar buscarán su primera Copa de Maestros en Turín, donde se celebran un año más las ATP Finals. En esta ocasión, los rivales de los españoles serán los siguientes: Alexander Zverev, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils y Frances Tiafoe. Además, como reservas, para entrar en caso de lesión durante la primera fase, aparecen Alex de Miñaur y Taylor Fritz.

Este año llama la atención la ausencia del máximo ganador de la Copa de Maestros, Novak Djokovic, duodécimo mejor del año. Será la tercera ocasión consecutiva en la que no acude, aunque esta vez lo hace por no haberse clasificado. A lo largo de su carrera, desde 2007, siempre que se había ausentado lo había sido por lesión o por voluntad propia.

Como siempre, habrá una fase de grupos, el robin round, donde cada tenista jugará tres partidos. De ahí, los dos primeros de cada grupo pasarán a semifinales, disputándose el título los dos mejores. El 15 de noviembre comenzará el torneo, que finalizará el próximo domingo 22, con el campeón coronándose en la ciudad alpina.

Qué tenistas disputan las ATP Finals 2026

Alexander Zverev

Llega a Turín como nuevo número uno del mundo y uno de los grandes favoritos. Ha firmado su mejor año, al conquistar su primer Roland Garros ante Cobolli y después el US Open. Es su novena clasificación para las ATP Finals y ya sabe lo que es ganarlas en 2018 y 2021. Su saque y su solidez desde el fondo le convierten en el hombre a batir en pista dura cubierta.

Carlos Alcaraz

El murciano llega en el mejor momento posible. Tras una temporada marcada por una tenosinovitis en la muñeca que le tuvo 4 meses y medio fuera, volvió para ganar en Tokio y cerrar el año llevándose Viena y el Masters 1000 de París ante Shelton por 7-6(5) y 7-5. Es su quinta clasificación consecutiva y busca su primer título de maestro, tras perder la final de 2025 ante Sinner.

Ben Shelton

El estadounidense es el tercero en discordia. Finalista del US Open y finalista en París, donde cayó ante Alcaraz, se ha consolidado como el americano más peligroso del circuito por su saque –uno de los más potentes– y su derecha. Repite presencia en Turín tras clasificarse también el año pasado y llega con la confianza de haber ganado a los mejores en los grandes escenarios.

Daniil Medvedev

El ruso es, junto a Zverev, el otro excampeón del torneo en el cuadro, tras levantar el título en 2020. Después de un 2025 irregular, en 2026 ha vuelto a ser regular y a recuperar su mejor versión desde el fondo en pista rápida. Rival siempre incómodo, aunque no parta como favorito.

Flavio Cobolli

La gran revelación italiana, que debutará en las ATP Finals. Finalista de Roland Garros ante Zverev, ha dado el salto definitivo en 2026 con un tenis agresivo, muy sólido de derecha y con una madurez impropia de su edad. Jugar en casa, en Turín, será un plus extra.

Arthur Fils

Debuta también en Turín tras su temporada de confirmación. Potencia física, derecha demoledora y carácter en los momentos grandes. Ha ido sumando puntos en los Masters 1000 para meterse entre los ocho mejores del año y llega sin presión, lo que le convierte en un rival muy peligroso en formato de grupos, donde un partido inspirado puede cambiarlo todo.

Frances Tiafoe

A sus 28 años, por fin consigue su primera clasificación a las ATP Finals. Su billete quedó sellado tras la victoria de Shelton sobre Tommy Paul en el Masters 1000 de París. Ha vuelto a meterse entre los 10 mejores del mundo con una campaña muy sólida y un tenis espectacular que conecta con el público. Es el debutante con más experiencia en grandes citas.

Rafael Jódar

La del madrileño es la historia del año. A sus 20 años, el tenista de Leganés se mete por primera vez en su carrera en las ATP Finals, con un ascenso fulgurante. Es el primer tenista en la historia que en su primer año en el circuito alcanza las finales. Comenzó el año en el número 168 del ránking, tras dejar la Universidad de Virginia y en 287 días estaba entre los 10 primeros. Ganó en Marrakech el ATP 250 y fue finalista en el Masters 1000 de Shanghái perdiendo, ante Davidovich, y en el ATP 500 de Washington, ante Fritz.