Cuántos días duró el diluvio universal según la Biblia

El relato del Génesis sobre el cataclismo acuático que transformó la historia sagrada esconde una meticulosa contabilidad del tiempo que rara vez se aprecia en una lectura superficial. Cuando nos adentramos en los textos antiguos, la duración de aquel fenómeno no se reduce a una cifra redonda y ambigua, sino que los cronistas bíblicos desglosan el proceso en fases milimétricamente medidas.

Desde el momento en que las compuertas del cielo se abrieron hasta que la tierra recuperó su aspecto habitable transcurrió un ciclo completo que superó ampliamente el año solar. La narración combina la dimensión mítica de la catástrofe con un rigor temporal casi administrativo, donde cada jornada y cada estación cumplen un propósito específico dentro de la restauración del orden cósmico.

El tiempo que duró la tormenta

La tormenta inicial que desató la catástrofe no duró indefinidamente, aunque su intensidad desafiaba cualquier registro meteorológico conocido por las civilizaciones de la Antigüedad.

Los textos señalan de forma explícita que las cataratas celestiales y las fuentes del gran abismo mantuvieron su furia incesante durante exactamente cuarenta días y cuarenta noches. Esa cifra posee una fuerte carga simbólica en la tradición bíblica, asociada habitualmente a periodos de prueba extrema, transformación o penitencia profunda.

Durante ese mes y medio largo, el agua golpeó sin tregua las paredes de madera del arca, cubriendo progresivamente no solo los valles y las llanuras, sino alcanzando una cota tal que los picos más elevados de la tierra desaparecieron por completo bajo la masa líquida.

No se trataba de una lluvia estival persistente, sino de un colapso total de la atmósfera terrestre que anuló cualquier referencia geográfica anterior. Una vez cumplido ese plazo, las precipitaciones cesaron de golpe, dando paso a una larga fase de silencio y aislamiento flotante.

Un largo encierro en el arca, de personas y muchos animales

Aunque el agua dejó de caer tras las primeras semanas, el encierro del patriarca y los suyos se prolongó durante un periodo extraordinariamente largo que marcó un antes y un después en sus vidas.

Las aguas necesitaron ciento cincuenta días, es decir, cinco meses completos, para mantener su nivel máximo sobre la superficie antes de comenzar un lento y progresivo retroceso. En total, sumando los preparativos, el tiempo de la tormenta, la fase de inundación estática y el posterior descenso del nivel acuático hasta que la tierra quedó completamente seca, Noé, su familia y los animales pasaron poco más de un año dentro de la inmensa estructura flotante.

Un encierro que exigió disciplina

Permanecer encerrados durante trescientos sesenta y pico días en un espacio cerrado, gestionando el alimento y la convivencia con cientos de especies vivas, exigió una disciplina férrea y una resistencia psicológica monumental.

El texto bíblico no detalla el desgaste cotidiano de esa travesía, pero la simple cronología desvela la dureza de un aislamiento donde el mundo exterior había dejado de existir por completo, reduciendo la realidad humana a las paredes de madera selladas con brea.

Los animales debieron ser alimentados y abrevados bajo rutinas estrictas, mientras los residuos se gestionaban con precisión milimétrica en un entorno donde cualquier error logístico habría supuesto el fracaso de toda la misión biológica.

El momento del final del diluvio y cómo se gestionó

El final del cataclismo no llegó de manera abrupta, sino a través de un proceso gradual de medición y paciencia que Noé ejecutó desde la cubierta del arca. Cuando el navío chocó contra los montes de Ararat, el patriarca tuvo que aguardar semanas antes de ver tierra firme.

Para comprobar el estado del exterior, recurrió primero a un cuervo que volaba de un lado a otro y, posteriormente, a una paloma que regresó en su primer intento al no encontrar dónde posarse. Solo tras una segunda y una tercera suelta de la paloma, esta última volviendo con una hoja verde de olivo en el pico, comprendió que los árboles volvían a emerger.

Pisando suelo seco tras el diluvio

El proceso concluyó formalmente cuando Noé retiró parte de la cubierta superior del arca y contempló una superficie terrestre completamente despejada, aunque todavía deshabitada. La orden divina de salir del refugio marcó el cierre de aquel traumático paréntesis histórico.

Al pisar el suelo seco, el primer gesto humano no fue la búsqueda de refugio o sustento material, sino la edificación de un altar para agradecer la supervivencia, sellando el fin del diluvio con un compromiso de paz que cambiaría para siempre la relación entre la humanidad y su Creador, abriendo el camino hacia una nueva etapa marcada por el célebre pacto del arcoíris en los cielos.