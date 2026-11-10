Precio de la gasolina hoy 10 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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Ahora que ya estamos a martes, vuelven de nuevo y como siempre, los trayectos al trabajo y a clase, y con ellos el momento de fijarse en lo que marcan los surtidores. Saber cuál es el precio de la gasolina hoy 10 de noviembre y dónde está más barato el litro en Andalucía, puede suponer un buen ahorro a final de mes, sobre todo si haces kilómetros a diario. Para ello, nos fijamos en los datos que encontramos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras reportan sus precios de forma actualizada. Toma nota entonces porque estas son las más baratas de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada a primera hora de hoy martes.
Precio de la gasolina hoy 10 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, el Geoportal señala estas, como las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Petroprix. Sevilla. Calle Parsi 7, 7. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Calle Granito, 1. Precio: 1,429 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Avenida Montesierra, 7. Precio: 1,429 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,429 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Guadaíra. Calle Palmetillo Cuatro, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Parsi, 5. Precio: 1,429 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1,439 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,439 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,599 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,649 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1,649 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1,699 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1,759 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,792 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1,805 €/l.
- Galp. Los Palacios y Villafranca. Autopista AP-4, km 20,2. Precio: 1,819 €/l.
- BP E.S. Baelo. Alcalá de Guadaíra. Autovía A-92, km 11,900. Precio: 1,819 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,819 €/l.
Diésel
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,665 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,665 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,665 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,665 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1,667 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1,669 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1,679 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Calle Parsi 7, 7. Precio: 1,679 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Calle Granito, 1. Precio: 1,679 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Avenida Montesierra, 7. Precio: 1,679 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, te interesa saber que estas son las gasolineras más baratas a primera hora de hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1,499 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1,499 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9-10-11, número 9. Precio: 1,499 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1,499 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1,499 €/l.
- Gacosur Villamartín. Villamartín. Carretera A-373, km 0,500. Precio: 1,519 €/l.
- E.S. Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1,519 €/l.
- Galp. Bornos. Carretera Jerez-Cartagena A-384, km 15,100. Precio: 1,529 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1,529 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1,549 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,655 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1,699 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,699 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1,729 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1. Precio: 1,784 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1. Precio: 1,784 €/l.
- Repsol. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 16,700. Precio: 1,784 €/l.
- Repsol. Campamento. Calle Real, 79. Precio: 1,784 €/l.
- BP Puerto Santa María. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 649,8. Precio: 1,785 €/l.
- BP La Victoria. El Puerto de Santa María. Avenida Rafael Alberti, s/n. Precio: 1,785 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1,688 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1,699 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9-10-11, número 9. Precio: 1,699 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1,699 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1,749 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1,749 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,749 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,749 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1,749 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1,749 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En el caso de Málaga, las gasolineras más baratas hoy martes son estas:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1,479 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1,499 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1,499 €/l.
- ES Limonar. Mollina. Carretera N-334, km 143,2. Precio: 1,528 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1,529 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,548 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,549 €/l.
- Tamoil. Rincón de la Victoria. Carretera Nacional 340, km 970. Precio: 1,549 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,549 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1,619 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,749 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1,779 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,779 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,799 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,799 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1,809 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1,814 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1,814 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,819 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1,649 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1,669 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1,669 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1,699 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,739 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,739 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,739 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,741 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1,747 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,747 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Para quienes estén en Córdoba, las gasolineras que tienes más baratas hoy son estas:
Gasolina 95
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1,489 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,499 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1,499 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,499 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1,499 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,519 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,525 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,529 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,539 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1,559 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,699 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,699 €/l.
- Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,699 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1,759 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1,759 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1,759 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,785 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1,789 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1,794 €/l.
- E.S. Gestinco Cardador. Córdoba. Polígono Industrial de Chinales, parcelas 51-52. Precio: 1,799 €/l.
Diésel
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,669 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,679 €/l.
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1,689 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1,699 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1,699 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,715 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,729 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,740 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,746 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último Granada con estas gasolineras como las más baratas:
Gasolina 95
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,449 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,459 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,459 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,459 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,459 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,459 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1,459 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1,459 €/l.
- Minioil. Cúllar Vega. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,479 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,479 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,629 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,639 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,689 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1,689 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1,689 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1,699 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55, Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: 1,707 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1,739 €/l.
- E.S. Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1,749 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,749 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,649 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,659 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,659 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,659 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,659 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,659 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1,659 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1,659 €/l.
- Minioil. Cúllar Vega. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,679 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1,679 €/l.
Con los listados que tienes arriba ya sabes dónde repostar hoy, pero si quieres consultar en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver precios actualizados y, además, en un mapa interactivo como este, a modo de ejemplo, de Sevilla: