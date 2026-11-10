Los científicos no dan crédito: hallado en Asturias un diente de un tiburón de hace más de 330 millones de años que pudo medir hasta 6 metros de largo

Un pequeño fósil encontrado en Asturias ha permitido descubrir nuevos detalles sobre uno de los grandes depredadores que habitaban los océanos hace más de 330 millones de años. Se trata de un diente de tiburón de 43 milímetros, localizado en las inmediaciones del Santuario de Covadonga, cuyo tamaño ha sorprendido a los investigadores. La pieza pertenece al género extinto Carcharopsis y corresponde a un animal que podría haber alcanzado entre cinco y seis metros de longitud. Un equipo de las universidades de Oviedo, València y la UNED ha analizado el fósil con técnicas de imagen avanzadas para reconstruir sus características y comprender mejor cómo eran los ecosistemas marinos del Carbonífero.

Un diente de 43 milímetros que revela un gran depredador

El fósil fue localizado por integrantes de la organización Geólogos del Mundo en una losa de caliza griotte, una roca rojiza característica de Asturias conocida también como Roja Covadonga. Su proximidad a la basílica y al santuario permitió relacionar el hallazgo con uno de los enclaves geológicos y patrimoniales más conocidos del Principado.

La pieza, atribuida a Carcharopsis, alcanza los 43 milímetros de altura y representa uno de los dientes de mayor tamaño conocidos para este género. Aunque se encontraba fragmentada, los investigadores pudieron reconstruirla y estudiar sus características. La cúspide ancha, curvada y con bordes doblemente aserrados apunta a una dentición especializada en cortar alimentos, una adaptación propia de un depredador con una dieta principalmente carnívora.

Así han conseguido reconstruir el fósil sin dañarlo

Uno de los aspectos más destacados de la investigación es la utilización de la microtomografía computarizada. Esta tecnología permite obtener imágenes del interior de un objeto mediante rayos X y construir una representación tridimensional sin necesidad de destruir o seccionar la muestra.

Gracias a esta técnica, los científicos pudieron observar la estructura interna del diente y reconstruir su red de canales vasculares. También identificaron pequeñas serraciones en los bordes, una característica que recuerda a la dentición del actual tiburón tigre. Estas particularidades ofrecen información sobre su capacidad para cortar presas y ayudan a interpretar su posición dentro de las antiguas cadenas alimentarias.

Un gigante de los océanos del Carbonífero

Para calcular las dimensiones del animal, el equipo comparó las proporciones del fósil con las de tiburones actuales, entre ellos el gran tiburón blanco y el tiburón tigre. Los modelos matemáticos sitúan su longitud estimada entre cinco y seis metros, aunque se trata de una reconstrucción indirecta, ya que no se ha encontrado un esqueleto completo.

El descubrimiento también tiene importancia paleogeográfica, ya que constituye el primer registro conocido de Carcharopsis en el norte del antiguo continente Gondwana. Los investigadores consideran que su presencia ayuda a comprender cómo se recuperaron las cadenas alimentarias marinas después de la crisis biológica del Devónico final, una de las grandes extinciones de la historia de la Tierra.