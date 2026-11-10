Muere un policía y otro resulta herido grave en una explosión tras un tiroteo en Oviedo

Un agente de la Policía Nacional, subinspector de Guías Caninos, ha muerto y otro policía, perteneciente a los TEDAX, se encuentra herido, en estado grave, después de una explosión posterior a un tiroteo en la mañana de este martes en Oviedo. El suceso ha tenido lugar en el barrio de Villafría, lugar al que acudieron los agentes después de recibir un aviso de que un hombre había disparado a una menor en las viviendas sociales de la zona. En estos momentos no hay ningún detenido.

Según informa El Comercio, los vecinos llamaron al 112 para avisar de que se habían escuchado tres disparos, en torno a las 8:00 horas. Minutos después se ha producido una explosión en la zona. Otro medio asturiano, La Nueva España, informa de que el fallecimiento del policía se ha producido tras la explosión de un artefacto. Los dos agentes afectados son un guía canino, que ha muerto, y un TEDAX –experto en la desarticulación de artefactos explosivos–, herido grave y que ha sufrido la amputación de una pierna

La mujer menor de edad que recibió el disparo resultó herida por arma de fuego, si bien su estado no reviste gravedad. Según los medios citados, alrededor de las 8:40 se produjo la explosión del artefacto, que fue accionado por un hombre.

Según la información facilitada por el sindicato policial JUPOL, los agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven que habría sido tiroteada y cuyo padre intentaba trasladarla al hospital. A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando y provocando las gravísimas consecuencias para los policías.

JUPOL expresa su profundo dolor y consternación por el fallecimiento del agente. El sindicato traslada sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido, compartiendo el dolor de toda la familia policial ante una pérdida irreparable. Asimismo, el sindicato permanece muy pendiente de la evolución del segundo agente herido, perteneciente a la unidad TEDAX, que continúa en estado muy grave y al que, como consecuencia de las lesiones sufridas en la explosión, han tenido que amputarle una pierna.