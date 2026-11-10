Los ingenieros expertos coinciden y acaban con el dilema de la pizza familiar o dos medianas: «Es mejor desde todos los puntos de vista»

La pizza es mucho más que un plato de comida rápida. Se ha convertido en un icono cultural global con raíces profundas en la cocina italiana tradicional. Aunque hoy en día existen cientos de variantes en todo el mundo, su esencia radica en el equilibrio perfecto entre una masa de pan, salsa de tomate y queso.

David Gozalo, ingeniero, ha dado a conocer la respuesta al dilema más sonado con las proporciones de las pizzas. Aunque históricamente se ha dicho en Estados Unidos que una pizza gigante sale más a cuenta por la fórmula del área del círculo, el ingeniero demostró con datos reales de las principales cadenas de nuestro país que aquí la realidad es la opuesta.

¿Una familiar o dos medianas?

En el caso de España, si se analizan las medidas estándar de los principales establecimientos, la solución es clara. Dos pizzas medianas (29 cm de diámetro) suman una superficie de 1.321 cm cuadrados. En cambio, una pizza familiar (de unos 38 cm de diámetro) ofrece únicamente 1.134 cm cuadrados de superficie. El resultado revela que con dos medianas se obtienen casi 200 cm cuadrados más de pizza (unas dos porciones más).

¿Por euro gastado cuánta pizza se paga?

Sí se calcula la rentabilidad del dinero gastado; basándose en precios y oferta habituales de las cadenas, se puede calcular cuál es más atractiva a nivel económico. Dos medianas aportan unos 73,72 cm cuadrados por euro gastado. Una familiar sólo aporta 63,17 centímetros por euro gastado.

Hay factores diferenciales en este caso. Al tener dos pizzas, hay más cantidad de borde, multiplicándose la zona crujiente. Por otro lado, pedir dos unidades te permite combinar ingredientes y elegir dos tipos de especialidades diferentes, eliminando las eternas discusiones sobre qué mitad de la pizza lleva ingredientes que a alguien no le gustan.