Novedades COOL: Paddington vuelve a nuestras vidas, la cafetería perfecta para trabajar y una hamburguesa que sabe a pizza

Ha llegado Halloween y octubre se despide para dar paso a noviembre, un mes en el que la Navidad empieza a asomarse y las agendas comienzan a llenarse de nuevos planes. Entre propuestas gastronómicas, experiencias para disfrutar en Madrid, moda, belleza y alguna que otra sorpresa, las novedades no dan tregua. En COOL recopilamos algunas de las citas y lanzamientos que merecen la pena tener en el radar.

Trabajar desde una de las cafeterías más atractivas de Madrid

Trabajar desde casa tiene sus ventajas, pero cambiar de escenario de vez en cuando también se agradece. ConTempo reúne en un mismo espacio café, restaurante de alimentación consciente y coworking flexible. Su propuesta combina desayunos, brunch y comidas con zonas de trabajo, puestos individuales, cabinas insonorizadas para llamadas y una sala de reuniones. Todo ello en un entorno de inspiración japandi, con una estética minimalista y cálida.

La fiesta del champagne llega a Madrid

Hay domingos que merecen un plan diferente. El próximo 8 de noviembre, el Mercado de Vallehermoso celebrará la segunda edición de su Fiesta del Champagne. Aprovechando la víspera del festivo de la Almudena, el mercado abrirá sus puertas de 18:30 a 23:00 horas para reunir a distintas bodegas de Champagne y a los puestos gastronómicos del mercado. Una cita para descubrir nuevas referencias y disfrutar de una tarde diferente.

La Navidad se celebra con talleres para toda la familia

El hotel Avani Alonso Martínez Madrid recupera sus talleres creativos navideños para los meses de noviembre y diciembre. De la mano de La Bottega Concept, la programación incluye flores preservadas, bordados, estampación textil y adornos artesanales. A estas propuestas se suma una experiencia muy madrileña: un taller para aprender a elaborar churros impartido por la emblemática Chocolatería San Ginés.

El reloj que se interpreta a través del arte

La relojería también encuentra en la artesanía una forma de expresión. Vacheron Constantin continúa su homenaje a la cultura china con dos ediciones limitadas de 25 piezas de la serie Métiers d’Art La Leyenda del Zodiaco Chino, dedicadas al Año de la Cabra. Sus esferas combinan esmalte Grand Feu multicolor y pintura en miniatura para recrear el follaje. Un trabajo minucioso en el que cada capa de color se cuece a más de 800 grados hasta conseguir la intensidad y los matices deseados.

Vuelven los platos de cuchara

Con el otoño llegan las ganas de recuperar la cocina de siempre. En Calvero, Juanjo López apuesta por recetas reconfortantes y producto de temporada, con platos como las albóndigas de vaca vieja en salsa de cocido, los callos, el bacalao en tempura con salsa de piquillos o los calamares en su tinta con picatostes. A ellos se suma el cocido madrileño de los jueves, que esta temporada incorpora nuevos pases para descubrir diferentes recetas de la cocina española.

Paddington se cuela en la Navidad

La Navidad londinense tiene un invitado muy especial. Kurt Geiger London presenta su nueva campaña festiva, ambientada en distintos rincones de la capital británica, con propuestas de fiesta, accesorios y regalos. La gran sorpresa llega con su colaboración con Paddington. Georgia May Jagger se convierte en la protagonista de la noche, mientras que Vinnie Jones se pone al volante de un clásico taxi negro londinense.

Un universo de belleza en dos cofres

El maquillaje vuelve a ocupar un lugar destacado entre las ideas de regalo. U/1ST presenta dos nuevos sets que reúnen algunos de sus productos imprescindibles en propuestas pensadas tanto para quienes quieren descubrir la marca como para quienes buscan dar más protagonismo al color. Dos cofres que apuestan por un maquillaje versátil y con personalidad, además de ofrecer un precio especial.

La longevidad también llega al cuidado capilar

La salud del cabello empieza mucho antes de que la caída o la pérdida de densidad sean visibles. Bajo esa premisa, Cosmetocrítico presenta Hair Re-Genesis, un nuevo elixir capilar unisex que, según la marca, actúa sobre siete mecanismos relacionados con el envejecimiento del cabello. Su propuesta aborda no solo la caída, sino también la densidad, el grosor, la resistencia, la calidad de la fibra y la apariencia de las canas.

Pizza que sabe a hamburguesa y viceversa

Dos clásicos de la comida informal se unen en una colaboración tan inesperada como apetecible. Juancho’s BBQ y Pagana intercambian sus recetas más reconocibles para crear dos propuestas de edición limitada: La Margarita Pagana y Bacon Juancheesepizza. Disponibles del 29 de octubre al 22 de noviembre, ambas creaciones juegan con la idea de que la pizza se disfrace de hamburguesa y viceversa, sin renunciar a la personalidad de cada casa.

El estampado Bambi reclama su sitio en el armario

El leopardo lleva varias temporadas dominando las tendencias, mientras que el estampado de vaca también ha conseguido hacerse un hueco en nuestros armarios. Ahora, en 2026, aparece un nuevo competidor: el print Bambi. Kalk presenta el bolso Crescent Deer, confeccionado en piel y con un diseño urbano que permite llevarlo al hombro o cruzado, en formato bandolera. Una pieza espaciosa y versátil que demuestra que el animal print todavía tiene mucho que decir.