Los restaurantes más originales de Madrid están en sus museos: arte y gastronomía en cinco espacios únicos

Madrid es una ciudad con mucho arte. Entre sus calles se imponen las grandes paradas culturales que celebran el arte en la ciudad. Algunas de ellas de referencia internacional, otras, de gran peso para nuestra cultura nacional. Pero lo que muchas veces ignoramos es que en las obras que cuelgan de sus paredes se encuentran lugares de encuentro del arte con la gastronomía. Hablamos de espacios gastroculturales únicos que trasladan la cultura al plato. En este listado te mostramos algunos de nuestros favoritos.

Nubel (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)

Envuelto con una cobertura roja, así se presenta el restaurante estrella del museo Reina Sofía. Con tal carta de presentación, resulta sencillo reconocerlo, y echando un vistazo a su carta, cualquiera querría quedarse. Este restaurante cierra únicamente los martes y, cuando llega el fin de semana, deja que la música en directo y las sesiones de DJ hagan de este museo uno de los place to be madrileños.

En lo que a gastronomía se refiere, el hilo conductor de este restaurante es una cocina urbana que mezcla sabores tradicionales con cierta libertad a la hora de dar forma a las técnicas. Su oferta abarca desde el brunch hasta las cenas y comidas y se acompaña por coctelería de autor. Si tuviésemos que recomendar un plato, sin duda sería el t-bone de ternera en dos preparaciones: trinchada y steak tartar.

Café de la Galería (Galería de las Colecciones Reales)

Junto a la Catedral de la Almudena y al Palacio Real se encuentra la Galería de las Colecciones Reales, un espacio que reúne algunas de las piezas más importantes del Patrimonio Nacional. Viendo la suma de ambos aspectos, es de esperar que este lugar sea el precedente perfecto para poder decir que en su interior se encuentra un espacio gastronómico sin precedentes.

Hablamos del Café de la Galería, un lugar donde convergen recetas españolas, platos de temporada y ciertos guiños a otras gastronomías. En carta aparecen elaboraciones aparentemente sencillas, donde el producto es el claro protagonista de la experiencia. Además, de lunes a sábado en horario de 10 a 12 y de 16 a 18 y los domingos de 10 a 12 y de 16 a 17, este espacio presenta su brunch. Tiene plazas limitadas, así que, si quieres ir, ¡no pierdas el tiempo!

Café de Oriente (Museo del Traje)

Dentro del museo se encuentra esta propuesta creada por el Grupo Lezama. Entre semana y los sábados, se pueden disfrutar de menús del día o de aperitivos y picoteos, que sirvan como entrada para luego descubrir las colecciones que aguarda este enclave de la moda madrileña. Sus elaboraciones siempre miran hacia la vanguardia mediterránea, dejando sobre el plato elaboraciones reconocibles que elevan un punto el sabor. Además, el entorno para degustarlas es inmejorable: salones acristalados y jardines con pinos centenarios.

Azotea del Círculo de Bellas Artes

Es uno de los lugares más reconocibles de Madrid, además de un espacio donde gastronomía y arte convergen de forma natural. Quizá por eso los restaurantes envuelvan la oferta de este lugar. Se encuentra, por un lado, la Cafetería La Pecera, a pie de calle. De arquitectura neoclásica y rodeado de obras de arte, este lugar, abierto los 365 días del año, dispone tanto de menú del día como de una oferta perfecta para, simplemente, sentarte y tomar algo.

En la cumbre de este icónico edificio aparece La Azotea. Aquí se encuentra el plato fuerte. Desde lo más alto del edificio se puede disfrutar, además de una de las mejores vistas de la ciudad, de un espacio gastrocultural único. Para que te hagas a la idea, todos los pases del día están acompañados de obras de arte y, en algunas ocasiones, de conciertos en directo que amenizan las comidas.

Café Prado (Museo Nacional del Prado)

La propuesta gastronómica del Museo del Prado es el Café Prado. Tras esta propuesta se encuentra el Grupo La Fábrica, uno de los grandes monopolios de la gastronomía madrileña. En su interior han dado forma a un espacio que emerge entre las obras de arte con un aire discreto, dispuesto a servir de punto para recargar energías a todos aquellos que se embriagan del arte de las colecciones de este emblema cultural madrileño.

Su carta se caracteriza por una oferta variada donde puedes encontrar el bocado perfecto en cualquier momento del día, incluyendo desayunos, comidas y cenas. Dispone de una oferta de ensaladas y platos entre panes, donde destacan sus bikinis, los tacos de berenjena asada y el brioche de foie. Elaboraciones sencillas, pero con guiños a la cocina española. Como no puede faltar nunca un dulce, también su oferta de postres te permite recargar azúcares para seguir recorriendo las galerías.