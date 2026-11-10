El dardo de Raúl en su presentación con el Oviedo: «¿Entrenar al Real Madrid? Me veo aquí, donde me han dado confianza»

Raúl González ha sido presentado como nuevo entrenador del Real Oviedo, después de dirigir en la mañana del martes su primer entrenamiento al frente del conjunto carbayón. Después de mandar su pésame a los allegados del policía muerto en la capital asturiana por la explosión de un artefacto, el técnico ha hablado sobre qué espera conseguir en esta nueva etapa. Aunque también se ha pronunciado sobre si se ve en un futuro entrenando al primer equipo del Real Madrid, tras pasar seis años en el Castilla: «Lo que me veo es estando aquí, donde me han dado la oportunidad y la confianza».

Ha sido claro sobre dónde tiene que estar su equipo, afirmando que para un club «con la historia» del Oviedo «el objetivo no tiene que ser otro que estar en Primera División». El listón, por tanto, se lo pone alto, pero Raúl considera que tiene «una gran plantilla» y que, aunque tiene que «adaptarse», lo ve como un «nuevo reto». Ha dado las claves de lo que será su nueva andadura en el Carlos Tartiere: «Tengo que liderar y dirigir a una gran plantilla, gente con diferentes edades y diferentes momentos. Vamos a intentar ser exigentes, intensos, pero disfrutar y pasarlo bien. El fútbol es nuestra pasión y lo que me llena es estar en el césped».

«Estoy feliz. Después de un tiempo sin entrenar, de entrenar al Castilla, tenía la ilusión de poder elegir un lugar con tradición, una ciudad que tiene pasión por el fútbol. El club me ha convencido para tomar esta decisión, ponerme delante de este proyecto que me hace mucha ilusión por la historia del Real Oviedo. Espero ayudar y dar las herramientas a los jugadores y al equipo. Esa pasión por hacer las cosas bien. Ganas de empezar y de afrontar el primer partido», ha señalado el nuevo técnico carbayón.

Ha desvelado que los motivos que le han llevado a firmar por el Oviedo es que ha «encontrado lo que buscaba». «Es una propiedad, bajo mi punto de vista, seria, que lleva tiempo queriendo ayudar a la ciudad. La ciudad deportiva es una de las llaves para seguir creciendo. Siento que puedo hacer lo que tengo en mi cabeza y ayudar al equipo. Tengo mucha ilusión y tengo ganas de ayudar», ha desvelado.

Raúl ha reflejado que tiene «una plantilla con un buen equilibrio entre gente con experiencia y gente joven», lo que le «ha ayudado» a decantarse por la opción del Oviedo. «Todo el mundo piensa que debería estar más arriba, pero es una competición que es dura, que exige y eso vamos a hacer, exigir, no rendirnos e intentar que nuestro fútbol guste y crear una identidad. No tenemos muchos días para prepararlo y he sentido que los jugadores tienen ganas de hacer las cosas bien», ha señalado sobre los objetivos del equipo y sus jugadores.

«Ahora estamos en un periodo de valorar y ver las dinámicas. Estamos en el primer día. Lo que me ha gustado es que es un equipo con mucha intensidad, agresivo, vertical. Vamos a ver qué jugadores tenemos y hay jugadores que llevan pocos entrenamientos. Cada partido hay que luchar y esto es una maratón, con muchas batallas y lo importante es estar bien posicionados para los últimos meses de competición», señala sobre qué quiere de su equipo.

Sobre su debut en el fútbol profesional como entrenador, tras su paso por el Real Madrid Castilla, ha señalado que se tiene «que adaptar» pero que tiene «un potencial de gente muy buena». «Creo en una forma de trabajar exigente y dinámica, que los jugadores se vayan sintiendo mejor. Hemos hablado de cosas que se pueden seguir haciendo bien y ojalá que entre todos podamos ayudarnos y que el proyecto vaya por buen camino», apunta.

Ha lanzado un mensaje al ser preguntado sobre si se ve algún día entrenando al Real Madrid. «Lo que me veo es estando aquí, donde me han dado la oportunidad y la confianza», ha señalado. Cabe recordar que Raúl estuvo durante seis años en el Castilla, sin que se le diera la oportunidad de coger las riendas del primer equipo. Seis meses después de salir del club, Arbeloa fue ascendido del filial al primer equipo.