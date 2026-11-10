Celestina cobraba 917 euros de pensión y decidió trabajar durante 4 meses: ahora la Seguridad Social le exige devolver 4.768,82 euros de penalización

La Seguridad Social permite que una persona que ya está jubilada pueda volver a trabajar, aunque esto no implica que en todos los casos sea posible mantener al mismo tiempo, el cobro íntegro de la pensión. Todo depende de la modalidad, de los ingresos y de que se cumplan los requisitos que marca la ley. Y cuando esto no ocurre, el INSS puede reclamar las cantidades cobradas durante el tiempo en el que considera que existió una incompatibilidad.

Es lo que le ha pasado a Celestina, que cobraba una pensión de 917,47 euros mensuales y decidió darse de alta como autónoma durante cuatro meses para trabajar en hostelería. Durante ese tiempo siguió recibiendo el 100% de su jubilación y no comunicó el alta a la Seguridad Social. El organismo terminó reclamándole 4.768,82 euros y, aunque en un primer momento un juzgado le dio la razón, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acabado respaldando la reclamación del INSS.

Celestina cobraba 917 euros de pensión y volvió a trabajar

El caso se remonta al mes de abril de 2019 cuando Celestina ya estaba jubilada y tenía reconocida una pensión de 917,47 euros pero decidió iniciar una actividad por cuenta propia en el sector de la hostelería, por lo que se dio de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para luego darse de baja a los cuatro meses. Durante ese tiempo estuvo trabajando pero a la vez cobraba su pensión completa ya que no avisó a la Seguridad Social de que se había dado de alta como autónoma.

El INSS revisó su situación y entendió que durante aquellos meses había cobrado una pensión que no podía compatibilizar en esas condiciones con su actividad. La cantidad reclamada ascendió a 4.768,82 euros, correspondientes al dinero que había percibido durante ese periodo. Celestina recurrió la decisión y consiguió inicialmente que el Juzgado de lo Social número 2 de Valladolid se pusiera de su parte. El juzgado entendió que la situación podía considerarse compatible, pero la Seguridad Social decidió recurrir y el caso terminó llegando al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La Seguridad Social recurrió y el TSJ cambió la decisión

El Tribunal Superior de Justicia dio entonces la razón al INSS al considerar que Celestina había estado dada de alta como autónoma mientras cobraba el 100% de su pensión, una situación que no encajaba en las excepciones previstas por la ley. La sentencia se remite al artículo 213 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece con carácter general que el disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con el trabajo del pensionista, tanto si se realiza por cuenta propia como por cuenta ajena.

Esto no significa que una persona jubilada no pueda volver a trabajar. La ley permite hacerlo en determinados casos y existen fórmulas como la jubilación activa o la jubilación flexible. También se contemplan algunos trabajos por cuenta propia, pero para mantener la pensión hay que respetar las condiciones de cada supuesto. Y en el caso de Celestina, además de seguir cobrando íntegramente la prestación, el tribunal tuvo en cuenta que no había informado a la Seguridad Social de que había iniciado una actividad como autónoma.

Tampoco cumplía la excepción de los ingresos inferiores al SMI

La normativa permite que una persona jubilada realice trabajos por cuenta propia y siga cobrando su pensión cuando los ingresos anuales obtenidos no superan el Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual. Ese supuesto podría haber cambiado el resultado, pero el tribunal no consideró que pudiera aplicarse a Celestina. En el procedimiento no constaban datos suficientes para acreditar que sus ingresos estuvieran por debajo del límite establecido y, además, había otro elemento que complicaba su situación: durante el tiempo que mantuvo la actividad llegó a contratar trabajadores.

La existencia de empleados fue uno de los datos que valoró el tribunal al analizar si realmente podía acogerse a esa excepción. Finalmente entendió que no se daban las condiciones necesarias y que la actividad desarrollada era incompatible con el cobro del 100% de la pensión en los términos en los que se había producido. Por tanto, el problema no estuvo simplemente en que Celestina decidiera volver a trabajar después de jubilarse. Lo que se cuestionó fue que lo hiciera manteniendo íntegramente la prestación, sin comunicar el alta y sin que pudiera aplicarse la excepción de ingresos inferiores al SMI.

Y el resultado es que deberá devolver los 4.768,82 euros correspondientes a los cuatro meses en los que estuvo dada de alta como autónoma. La mujer podía trabajar estando jubilada, pero debía hacerlo dentro de alguna de las situaciones que permiten compatibilizar empleo y pensión y cumplir sus requisitos. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entendió que no había ocurrido así, de modo que la decisión del TSJ deja sin efecto el criterio que había seguido inicialmente el Juzgado de lo Social de Valladolid y da la razón a la Seguridad Social, que podrá reclamar a Celestina los 4.768,82 euros cobrados durante aquellos cuatro meses.