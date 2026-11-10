Juan Carlos Toribio, ex guardia civil de Tráfico, sobre la formación de los agentes: «Nos enseñan a multar al conductor, pero no a investigar el estado de las carreteras»

Las carreteras atraviesan uno de los peores momentos de mantenimiento y conservación de los últimos años, según el último informe elaborado por la Asociación Española de la Carretera (AEC). El estudio ha analizado 4.000 de los 101.700 kilómetros de carreteras convencionales, autovías y autopistas de la Península. Según sus conclusiones, 54.373 kilómetros de pavimento presentan un deterioro grave o muy grave y serían necesarios 13.491 millones de euros para repararlos.

El análisis de la AEC se llevó a cabo durante 2024 mediante un programa de inteligencia artificial que investigó las vías seleccionadas de forma aleatoria en distintos puntos del territorio peninsular. Posteriormente, los resultados se analizaron y se extrapolaron al conjunto de las carreteras estatales, autonómicas y de diputaciones. Según las conclusiones extraídas, 33.966 kilómetros necesitan una actuación urgente, que debería ejecutarse en menos de un año.

Carreteras españolas en mal estado

A los tramos más deteriorados se suman otros 20.407 kilómetros que presentan daños graves y requieren intervenciones en un plazo máximo de cuatro años. La inversión necesaria ascendería a 13.491 millones de euros, una cifra considerablemente superior a los 9.453 millones calculados en el estudio de 2022. El informe también advierte de que las carreteras pierden calidad a un ritmo anual del 8%.

De los 101.700 kilómetros analizados, 26.400 pertenecen a la Administración central, mientras que los 75.300 restantes dependen de los gobiernos autonómicos y forales. Para recuperar la red estatal se necesitarían 4.721 millones de euros, mientras que las administraciones autonómicas y forales tendrían que invertir alrededor de 8.770 millones.

Por comunidades autónomas, Aragón presenta la situación más desfavorable, con un 68% de sus carreteras en estado grave o muy grave. El informe considera «crítica» también la situación de Castilla-La Mancha y Galicia, ambas con un 59% de su red deteriorada, seguidas de Asturias, con un 58%. La media nacional se sitúa en el 52%. En el lado contrario aparecen la Comunidad Valenciana, con un 32%, Madrid, con un 38%, y Extremadura, con un 40%.

El testimonio de un ex guardia civil de Tráfico

Juan Carlos Toribio, ex guardia civil de Tráfico y experto en seguridad vial, en una entrevista a Auto Bid, explica que «en muchísimas ocasiones se está desobedeciendo el ordenamiento jurídico. En concreto, el artículo 139 del Reglamento General de Circulación, que garantiza a los ciudadanos que el titular de la vía debe mantenerla en las mejores condiciones de seguridad».

El artículo 139.1 del Reglamento General de Circulación determina que «corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación, y de la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de circulación. En caso de emergencia, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas, podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa».

Precisamente, en lo que respecta al mantenimiento, el ex guardia civil asegura que las administraciones se pasan la responsabilidad de unas a otras sin que ninguna haga nada. «Nosotros en todas nuestras denuncias, lo que hacemos es solicitar que se implemente la partida destinada al mantenimiento y conservación de las carreteras.

Tenemos partidas presupuestarias que llenan otros espacios que a lo mejor no son de obligado cumplimiento legal y, sin embargo, en carreteras que es de obligado cumplimiento legal mantenerlas en esas mejores condiciones posibles de seguridad, hay un abandono importante. La falta de dinero, no la falta de dinero en nivel general, sino la falta de dinero destinado a la conservación de carreteras, es el mayor cáncer que tiene ahora mismo la carretera, además de la ausencia de interés por respetar la ley», afirma.

Una de las preguntas más frecuentes es, si cuando ocurre un accidente, se lleva a cabo una investigación suficientemente exhaustiva, sobre todo en lo que respecta al estado de la carretera. Sobre esta cuestión, Toribio es tajante y asegura que «están obligados a hacerlo». Sin embargo, en ocasiones, los equipos encargados de investigar el suceso carecen de formación específica en materia de carreteras. «En el programa formativo no se le da formación sobre esa 8.1 de señalización vertical, esa norma técnica 8.2 de horizontal, esa norma técnica de la 8.3 de señalización de obras y así podría estar diciendo muchísimas normas técnicas que la gente no tiene conocimiento de ellas», asegura.

El ex guardia civil de Tráfico critica que las investigaciones se centren en el vehículo y el comportamiento del conductor, dejando de lado el estado de la vía. Además, denuncia que existen instrucciones contradictorias sobre cómo actuar ante estas situaciones. «Sin embargo, tenemos una orden que la DGT sabe que está y que contradice ese ordenamiento técnico. Por lo tanto, si no le damos la información, no puede aparecer en el informe esa información que se está omitiendo, pero no porque la gente quiera, sino porque a la gente no se le ha proporcionado».