Sánchez, indignado por las «amenazas» de Abascal a Broncano, olvida que el PSOE presionó para que le hiciera una entrevista masaje

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha rasgado las vestiduras por las «amenazas» que, a su juicio, Santiago Abascal vertió contra David Broncano en en La Revuelta. «Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia», ha señalado el líder del PSOE, olvidando que su partido advirtió al presentador antes de su entrevista.

«Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia. Para esto luchamos: para que España no vuelva a ser un país donde los ultraderechistas amenacen a cómicos y periodistas. Frente a la involución, movilización», ha escrito Sánchez en su perfil de X, acompañando la publicación con un fragmento de la entrevista en el que el líder de Vox le dijo: «Yo a ti sí te deseo suerte porque la vas a necesitar».

El presidente del Gobierno ha clamado contra estas declaraciones, pero obvió la amenaza del PSOE al presentador cuando él acudió a La Revuelta. Y es que cabe recordar que, a través de su cuenta de X, los socialistas advirtieron a Broncano de que «el futuro del programa dependía de esa entrevista».

A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista — PSOE (@PSOE) October 22, 2026

Esta advertencia tuvo lugar horas después de que David Broncano anunciara que Pedro Sánchez visitaría La Revuelta después de que el programa invitara a todos los candidatos de las elecciones generales del 29-N.

El Partido Popular respondió a esta amenaza en su cuenta de X, advirtiendo al presentador que le podían «mandar a Los Rochos», haciendo referencia al clan de narcotraficantes a los que las cloacas del PSOE habrían encargado intimidar a la juez Beatriz Biedma.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha expresado en los mismos términos que Sánchez, asegurando que el candidato de Vox «amenazó a un trabajador a la vista de todos». «Indudablemente, esto nos tiene que hacer reflexionar de cara a las próximas cita», ha señalado.

Asimismo, ha defendido que «Televisión Española tiene magníficos profesionales» y que «este país tiene un sector audiovisual del que sentirse orgulloso, con profesionales que tienen un talento que hacen crecer todos los días a nuestro país».