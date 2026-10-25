Silencio cómplice del PSOE y separatistas de Més con los ataques de los totalitarios de izquierda contra Vox en Menorca

Silencio sepulcral y cómplice del PSOE y separatistas de Més con los ataques de los totalitarios de izquierda contra Vox en Menorca, a diferencia de lo que hizo el PP nada más tener constancia de lo ocurrido la noche del pasado viernes en Mahón, que condenó lo sucedido.

“Nuestra condena ante la violencia y acoso contra el acto de @voxbaleares celebrado hoy en Maó. Todos los partidos políticos deben poder celebrar sus actos con seguridad en una sociedad democrática”, publicó en X el partido liderado en las Islas por la presidenta Marga Prohens.

Curiosamente, fue el diputado de Vox Jorge Campos el que agradecía las palabras de condena del PP y el que interpelaba sin éxito a socialistas y separatistas a hacer lo propio.

“Muchas gracias @ppbalears Esperando la condena del @psibpsoe @MESperMallorca”

Muchas gracias @ppbalears Esperando la condena del @psibpsoe @MESperMallorca — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) October 23, 2026

Una pregunta retórica, porque la violencia la promueve todo el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo, como apuntó en el mitin posterior celebrado este sábado en Palma Santiago Abascal, «de atemorizarnos y tapar ocho años absolutamente de vergüenza para España y para nuestra sociedad. Pretenden que nos olvidemos de las mentiras de Sánchez, de que decía que no iba a pactar y pactó con todos los enemigos de España».

Con la «violencia», abundó, también se pretende desviar la atención de la «invasión» de Ceuta (de la que ha culpado tanto a Marruecos como al Gobierno») y de la «corrupción de Sánchez, de su partido, de su familia y de todo lo que tiene que ver con él».

En el mitin de Palma, a diferencia de lo que sucedió el viernes noche en Maó, donde la Policía Nacional tuvo que cargar contra varios centenares de manifestantes para que desalojaran la zona, no ha ocurrido ningún tipo de incidente.

En Mahón, las cargas policiales se saldaron con una persona hospitalizada. Se trata de una mujer de 32 años que resultó herida durante los incidentes y que fue trasladada a las urgencias del Hospital Mateu Orfila, ha informado el Área de Salud de Menorca.

Fue atendida por policontusiones y recibió el alta hospitalaria este mismo sábado.

La Policía Nacional tuvo que cargar contra los 300 manifestantes que se habían concentrado para protestar contra la presencia del líder de Vox.

Al finalizar el acto, y ante la necesidad de desalojar la zona, los agentes decidieron cargar contra los manifestantes que se agolpaban en las inmediaciones de la plaza en la que se ha celebrado el acto político, sin que hubiera ninguna persona detenida.

La formación difundió un video en el que se puede observar al líder de Vox, junto con miembros de su equipo, dentro de un vehículo, donde son increpados por varias personas que incluso llegan a golpear sus ventanas.